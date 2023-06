Alla scoperta del Gua Sha, antico massaggio viso cinese

Su Tik Tok, Instagram e YouTube spopolano i tutorial del Gua Sha, una pratica di bellezza antica, proveniente dall’Oriente, in cui viene usato uno strumento in pietra per migliorare la salute e l'aspetto della pelle del viso. L'origine di questo metodo risale, in particolare, alla medicina tradizionale cinese, che lo utilizza per stimolare la circolazione del sangue, ridurre gli stati infiammatori e alleviare la tensione muscolare.

Professionalità

La tecnica Gua Sha dovrebbe essere realizzata da un professionista o una figura specializzata nell’estetica, con esperienza e competenza anche in questo metodo, per garantire sicurezza ed efficacia ed evitare irritazioni e arrossamenti. È bene rivolgersi solo a personale qualificato.

Pietra

Nella versione “facial Gua Sha” viene adoperato uno strumento di pietra piatta e levigata, solitamente in giada, quarzo rosa, agata che viene massaggiato sulla pelle del viso con movimenti lenti, delicati e controllati, applicando una leggera pressione su punti specifici. La pietra in questione, piatta e con bordi arrotondati, nota anche come Gua Sha board o Gua Sha tool, può avere diverse forme, come un cuore o una paletta.

Gesti

Durante questo massaggio al viso viene applicato un olio o una lozione sulla pelle del cliente, per facilitare lo scorrimento della pietra. Chi pratica il massaggio deve eseguire movimenti delicati sulla pelle del volto, ripetuti in direzioni specifiche, seguendo meridiani e punti energetici individuati dalla medicina cinese.

Benefici

- Il massaggio al viso Gua Sha, se è realizzato nel modo corretto, va ad aumentare la microcircolazione sanguigna nelle parti trattate, favorendo l’afflusso di ossigeno e nutrienti alla pelle, che diventa più luminosa e tonica. - Sono favoriti il drenaggio dei liquidi, che, quando ristagnano, creano fastidiosi inestetismi come le borse sotto gli occhi, e l’eliminazione delle tossine e dei gonfiori. - I muscoli si rilassano. Vengono sciolte eventuali tensioni e sono attenuati segni di espressione e rughe causate dalla contrazione muscolare. - Dopo questi tipi di massaggi facciali i principi attivi di creme, gel e sieri applicati sul viso possono penetrare meglio nell’epidermide, con risultati maggiori. - In generale questo metodo dovrebbe risvegliare l’energia vitale nota come ‘Qi’ nella medicina cinese.

Consigli

Oltre che per migliorare l’aspetto estetico, il metodo di cui stiamo parlando viene suggerito anche per apportare benefici in caso di: - disturbi dell’apparato respiratorio (sinusite, raffreddore comune, tosse e congestione nasale), per liberare le vie respiratorie; - problemi di digestione (per alleviare sintomi come gonfiore, stitichezza, indigestione e spasmi intestinali); - disturbi legati allo stress e all'ansia, per favorire il rilassamento fisico e mentale.