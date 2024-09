’Girogustando’. Le specialità toscane incontrano i piatti delle regioni vicine

Da martedì 10 settembre riprende il reel gustoso e reale degli incontri tra cuochi. Quello di ’Girogustando’, progetto Vetrina Toscana di serate a quattro mani ideato da Confesercenti. La rassegna proporrà nelle terre di Siena, in Maremma e in provincia di Pistoia quasi 20 esperienze. Il 10 settembre, nella periferia nord di Siena il ristorante il ’Mestolo’, apprezzato decano degli incontri tra cuochi accoglierà l’Osteria la Fefa, da Finale Emilia (Modena), custode di una cucina di confine che risente delle tradizioni ferraresi, modenesi e bolognesi. Il giorno seguente, mercoledì 11, il ritorno in Maremma: il ristorante del bagno Moby Dick di Marina di Grosseto ospiterà ’I Ghibellini’ di Firenze e una settimana più tardi, a Scarlino, ’Il paniere’ del Puntone che si alternerà in cucina con il ’Libridinoso’ di Murlo (Siena).

Tra le curiosità di ottobre, mercoledì 9 il ’Castiglione walking food’ di Castiglione della Pescaia ed ’Enzo e Sonia cibo di strada’ di Siena declineranno i menù condivisi in modalità asporto. Nella seconda metà del mese, due esclusive proposte-weekend in terra di Siena: sabato 19 con l’Acciuga (ristorante stellato alle porte di Perugia) alla ’Sosta del Cavaliere’, neo Ambasciatore del gusto a Torri-Sovicille, e sabato 26 con le piscine termali Theia di Chianciano che accoglieranno l’Osteria culturale ’Casa Pleiadi’ da Sant’Agapito (Isernia) per un menù a 4 mani, servito a bordo piscina termale con musica dal vivo.