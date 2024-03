Giornate Fai di Primavera 2024, i tesori nascosti del Lazio: dal Parlamentino all’antico borgo ciociaro

Roma, 22 marzo 2024 – Entrare nello studio di un ministro, varcare la soglia del Parlamentino o sognare di danzare in un monumentale salone da ricevimento nel cuore di Roma. Oppure salire “sulla sommità di un monte di vivo scoglio” e seguire i racconti conservati nelle pietre in un borgo storico in piena Ciociaria. Sono solo alcune delle straordinarie esperienze che si potranno fare nel weekend nel Lazio con le Giornate Fai di Primavera 2024.

Sabato 23 e domenica 24 marzo, il Fai organizzerà visite guidate in luoghi spesso inaccessibili al turismo, occasioni imperdibili per immergersi nel vasto patrimonio artistico e culturale della nostra bellissima Italia. Da nord a sud della Penisola, sono 750 i luoghi aperti per tutto il fine settimana in 400 città: 39 i tesori da scoprire nel Lazio. Ecco il percorso e i beni visitabili nella terra laziale.

C’è un borgo nel cuore della Ciociaria che parla di storia. È Ferentino, tesoro d’arte e archeologia del Frusinate. La bellezza di questo luogo magico – con le ville degli antichi nobili romani, le sue fresche sorgenti di acqua e uno straordinario teatro di 54 metri di diametro – si potrà ammirare per tutto il weekend sotto le sapienti guide volontarie del Fai: i ciceroni più esperti affiancheranno gli studenti delle scuole locali.

Sono 17 le tappe ufficiali del percorso Fai – le visite saranno possibili dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 in entrambe le giornate – ma allungandosi di una decina di chilometri si potrà fare un salto anche al Lago di Canterno, ammirando la sua vista assolutamente mozzafiato.

Palazzo dell'Agricoltura a Roma

Tra i luoghi più insoliti ed esclusivi da visitare, c’è il Ministero dell'Agricoltura di Roma. Qui si potrà visitare il ricchissimo Parlamentino, lo studio del Ministro, il Salone di ricevimento e la Biblioteca, che conserva quasi un milione di volumi. Durante le visite sarà possibile ammirare gli ambienti e le sale più rappresentative di questo palazzo, concepito agli inizi del Novecento, che oggi custodisce numerose opere di artisti provenienti da ogni parte d'Italia. Le visite, della durata di circa un'ora, si svolgeranno dalle 10 alle 18 in entrambe le giornate. La partecipazione è gratuita, con possibilità di contributo libero al Fai.

Sulle ali del genio: tra storia, arte e ingegno militare. Istituto Storico e di Cultura dell' Arma del Genio – Roma

– Roma Palazzo Marina – Roma

– Roma Archeologia industriale. L’ Isa e il Nucleo Sommozzatori Vvf – Roma

e il Nucleo Sommozzatori Vvf – Roma Villa Maraini , Istituto Svizzero – Roma

, Istituto Svizzero – Roma Castello Sforza Ruspoli – Cerveteri

– Cerveteri Museo Tuscolano Scuderie Aldobrandini – Frascati

Scuderie Aldobrandini – Frascati Ingresso e parco Villa Gregoriana – Tivoli

Sorgenti Santa Susanna – Rivodutri

– Rivodutri Borgo di Salisano , “Sulla sommità di un monte di vivo scoglio” – Salisano

, “Sulla sommità di un monte di vivo scoglio” – Salisano Centrale di Salisano. “L’acqua scorre nel ventre della terra” – Salisano

Porta Sanguinaria e Mura Poligolanali – Frosinone

e Mura Poligolanali – Frosinone Chiesa di Santa Lucia – Ferentino

– Ferentino Mercato romano coperto – Ferentino

coperto – Ferentino Teatro romano – Ferentino

– Ferentino Avancorpo dell' Acropoli e Criptoportico – Ferentino

e Criptoportico – Ferentino Archi di Casamari e Testamento di Aulo Quintilio Prisco – Ferentino

e Testamento di Aulo Quintilio Prisco – Ferentino Chiesa delle Clarisse nel Monastero di Santa Chiara – Ferentino

nel Monastero di Santa Chiara – Ferentino Concattedrale SS. Giovanni e Paolo – Ferentino

SS. Giovanni e Paolo – Ferentino Chiesa di Santa Maria Maggiore – Ferentino

– Ferentino Chiesa e Monastaro di Sant’Antonio Abate – Ferentino

– Ferentino Chiesa di San Francesco e Porta San Francesco – Ferentino

e Porta San Francesco – Ferentino Orto del Vescovo e Mura poligonali – Ferentino

e Mura poligonali – Ferentino Porta Montana e Mura poligonali – Ferentino

e Mura poligonali – Ferentino Piazza Mazzini e Palazzo Consolare – Ferentino

e – Ferentino Seminario Vescovile – Ferentino

– Ferentino Palazzo Episcopale – Ferentino

Consorzio di Bonifica di Latina – Latina

di Bonifica di Latina – Latina Teatro Romano e Area archeologica antica minturnae – Minturno

e Area archeologica antica minturnae – Minturno Ponte Real Ferinando del Garigliano – Minturno

del Garigliano – Minturno Commonwealth War Graves , cimitero monumentale – Minturno

, cimitero monumentale – Minturno Impianto idrovoro di Mazzocchio – Pontinia

di Mazzocchio – Pontinia Palazzo comunale di Pontinia – Pontinia

di Pontinia – Pontinia Museo dell’Agro Pontino – Pontinia

– Pontinia Torre Idrica – Pontinia