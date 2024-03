Giornate Fai di Primavera, la Campania da scoprire: dal set di ‘Mare Fuori’ alle sorgenti Ferrarelle

Napoli, 22 marzo 2024 – L’esclusiva location del set di ‘Mare Fuori’ tra i luoghi più insoliti che si potranno visitare nel weekend in occasione delle ‘Giornate Fai di Primavera’ 2024. Ambientata nel carcere minorile di Nisida, la fiction è in realtà girata al quartier generale della Marina Militare, al Molo San Vicenzo di Napoli.

Ma non è l’unica novità di quest’anno: sono 42 i beni storici che verranno aperti sabato 23 e domenica 24 marzo in tutta la Campania. Visite guidate con ciceroni volontari, tra cui gli studenti delle scuole, il tutto a ingresso gratuito. L’offerta è ampia: la mappa delle Giornate di primavera conta 750 tappe in 400 diverse città italiane, da nord a sud della Penisola. Ecco quali sono i tesori da scoprire a Napoli e in Campania.

Circondata da un parco di 66mila metri quadrati che digrada verso il mare, la bellissima Villa Rosebery è uno dei luoghi esclusivi di Napoli che si potrà visitare sabato e domenica. È la residenza estiva del Presidente della Repubblica, qui hanno vissuto Vittorio Emanuele III e la moglie Elena. È un posto pieno di storia, costruito tra gli sfarzi partenopei all’inizio dell’Ottocento.

Ma non solo. A Napoli si potrà fare tappa al Quartier generale della Marina di Napoli, waterfront che racchiude secoli di storia della marineria partenopea. E sarà come ritrovarsi, di colpo, sul set della fiction ‘Mare fuori’.

Tra le visite insolite, il Parco delle Sorgenti Ferrarelle di Riardo. Una visita a tema, visto che il 22 marzo è la Giornata mondiale dell'acqua – sui terreni dove ha origine l’ormai famosa naturale effervescenza che sgorga dalle fonti, le cui origini si perdono nella storia fin dal Medioevo.

“Le terre, a quel tempo possedimenti agricoli dei monaci benedettini dell'Abbazia della Ferrara – spiegano dal Fai – erano meta del soggiorno estivo dei monaci, che qui vi trovavano frescura nei mesi più caldi e un terreno particolarmente fertile e ricco di sali minerali per l'agricoltura. Sono proprio i monaci a dare il nome ‘Le Ferrarelle’ a quei luoghi disseminati di fonti d'acqua di origine vulcanica.

Da citare la Chiesa di Santa Sofia a Benevento, che dal 2011 è Patrimonio dell’Unesco. Una preziosa testimonianza del periodo longobardo, una del epoche più prospere per il Beneventano.

Tempietto nel parco della tenuta presidenziale Villa Rosebery a Napoli

Castel Capuano – Napoli

– Napoli Villa Rosebery – Parco e Palazzina Borbonica – Napoli

– Parco e Palazzina Borbonica – Napoli Rettorato e Aula Magna storica dell’ Università Federico II – Napoli

– Napoli Quartier Generale della Marina Militare , base navale di Napoli – Napoli

, base navale di Napoli – Napoli Parco Archeologico di Liternum – Lago Patria

– Lago Patria Villa Ferretti – Bacoli

– Bacoli Baia di Ieranto – Massa Lubrense

– Massa Lubrense Agri-Cultura: l 'Orto botanico di Portici – Portici

– Portici Chiesa di San Raffaele Arcangelo – Pozzuoli

– Pozzuoli Torre degli Infiniti Mondi – Nola

– Nola Cuma: la Necropoli Romana della Porta Mediana – Pozzuoli

della Porta Mediana – Pozzuoli Villa Avellino-De Gemmis – Pozzuoli

– Pozzuoli Rione Terra : passeggiata per le vie del borgo – Pozzuoli

: passeggiata per le vie del borgo – Pozzuoli Chiesa della Santissima Annunziata – Vico Equense

Cappella e Cenotafio Capone – Montella

Capone – Montella Complesso del Monte: Chiesa S. Maria della Neve e Convento – Montella

Ecce Quam Bonum alla Chiesa di Santa Sofia – Benevento

– Benevento Casa Cocchiarella – Benevento

– Benevento Chiesa Delle Orsoline – Benevento

Real Vaccheria e Tempietto del SS. Sacramento – Caserta

e Tempietto del SS. Sacramento – Caserta Chiesa di Sant' Elena – Caserta

– Caserta Complesso ‘La Maddalena’ – Aversa

– Aversa Ex Manicomio Civile di Aversa – Aversa

di Aversa – Aversa Chiesa di San Rocco – Aversa

– Aversa Chiesa dell'Immacolata – Aversa

– Aversa Chiesa di Sant’Antonio – Aversa

– Aversa Chiesa di Maria Santissima Annunziata – Carinola

– Carinola Palazzo Marzano – Carinola

– Carinola Palazzo Petrucci-Novelli – Carinola

– Carinola Cattedrale di Carinola – Carinola

– Carinola Parco Sorgenti Ferrarelle di Riardo –Riardo

di Riardo –Riardo Basilica S. Maria in Foro Claudio – Ventaroli