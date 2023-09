Giorgio Armani celebra Venezia e il cinema: all’Arsenale il grande evento One Night Only

Venezia, 1 settembre 2023 – Giorgio Armani celebrerà sabato sera Venezia, città molto amata dal grande stilista e imprenditore, e il cinema che in questi giorni in Laguna celebra l’80° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. E lo farà con un grande evento come One Night Only Venezia, alle 21 all’Arsenale, e sarà una serata con una festa, preceduta da una sfilata della sua Alta Moda. In particolare quell’Armani Privè presentato a gennaio scorso a Parigi che aveva per tema l’Arlecchino.

Giorgio Armani a Venezia nel 1990

Giorgio Armani torna a Venezia dopo che nel 1990 è stato presentato qui alla Mostra in anteprima mondiale il celebre filmdocumentario “Made in Milan” diretto da Martin Scorsese, con la grande festa che lo stilista ospitò, in onore del regista, presso Ca’ Leone alla Giudecca.

Ora torna con ancora una tappa delle magiche serate con indimenticabili sfilate per la serie delle One Night Only che hanno toccato fino a oggi alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. Con la celebrazione del cinema di Giorgio Armani si rinnova la partnership di Armani beauty in qualità di main sponsor del festival. Per il sesto anno consecutivo, Armani beauty fornirà il servizio ufficiale di make-up agli ospiti della Mostra del Cinema.

Così come per gli ultimi eventi a Dubai e St. Moritz, One Night Only Venezia 2023 è stato progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale, in conformità alla norma ISO 20121. Il Gruppo Armani compenserà tutte le emissioni di gas serra residuali legate all’evento tramite supporto di progetti ambientali nella laguna di Venezia con lo scopo di preservarne l’equilibrio ecologico, per favorire il ripristino dell’ecosistema e della biodiversità associata. Inoltre, il Gruppo ha deciso di supportare con una donazione l’organizzazione no profit “We are here in Venice” per la ricerca volta a proteggere la Laguna e a migliorare la comprensione del valore per la società di questo ambiente unico al mondo.

E se sul Red Carpet del Festival latitano i divi di Hollywood e molti degli europei, per lo sciopero indetto dalla categoria che sta ottenendo grande consenso, si annunciano molte importanti presenze nel parterre degli ospiti d’onore del defilè di domani sera di Giorgio Armani. Oltre cinquecento ospiti negli immensi spazi dell’Arsenale che datano dal 1100 in poi, per la sua alta moda e poi la cena di gala che si annuncia esclusivissima e mondana. Madrina dell’evento Sophia Loren, amica personale da sempre di Armani, che compirà gli 89 anni il 20 settembre prossimo, essendo nata nello stesso millesimo di Re Giorgio, il 1934 (lui l’11 luglio). Non mancherà anche Sofia Coppola e con lei attesa anche Jessica Chastain e tanti altri.

Stasera quasi una prova generale di mondanità col cocktail davanti alla barca di Giorgio Armani a Riva San Biagio e per i più fortunati un passaggio a bordo con brindisi alle bellezze di Venezia.