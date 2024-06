Ginevra Fenyes, chi è l’attrice e autrice comica

“Manuale di sopravvivenza alla famiglia e ad altri pericoli mortali” è il titolo del libro di Ginevra Fenyes in uscita l’11 giugno 2024. Conosciamo meglio l’autrice e influencer che vanta oltre 400.000 followers solamente su Instagram.

La carriera di Ginevra Fenyes: il suo primo libro esce l’11 giugno 2024

Fin da quando era una bambina, Ginevra Fenyes ha dimostrato di essere affascinata dal palcoscenico, in tutte le sue forme e modalità. Infatti, fin da piccola, ha iniziato ad esibirsi sia nel ruolo di cantante che come performer a teatro. Si è sempre divisa tra le sue passioni, studiando sia canto che recitazione ma il suo punto di forza si è sempre basato sullo spiccato senso della comicità, elemento in cui si rispecchia al cento per cento.

Negli ultimi tempi ha anche iniziato a seguire un percorso di studi di doppiaggio, un impegno che l’ha portata a doppiare sia spot nazionali che internazionali, prestando la voce in più occasioni. Inoltre ha ottenuto sempre più riscontro e successo sui social, diventando protagonista di numerose clip comiche e divertenti che sottolineano e ironizzano su ansie e nervosismi dei lavoratori. E il suo mantra ideale è sempre stato un chiaro segnale per quello che poi avrebbe intrapreso nella sua vita: “Ridere per lavorare e lavorare per ridere”. Tra il 2023 e il 2024, Ginevra Fenyes è stata anche in tour, a teatro, con il suo spettacolo comico “Cono o Coppetta?”. La piece ha visto alla regia Paolo Ruffini, e nel titolo vuole proprio anticipare al lettore quello a cui assisterà, una rappresentazione divertente e divertita sulla vita quotidiana di una giovane ragazza che si ritrova a fronteggiare richieste da parte di clienti dei ristoranti e, come leggiamo nella presentazione dello spettacolo “nervosismi all’ordine del giorno e – naturalmente – turisti giapponesi che non comprendono la differenza tra un cono e una coppetta”. Da qui il titolo della rappresentazione teatrale, ovviamente in chiave ironica e leggera, per esorcizzare situazioni nei quali molti possono ritrovarsi o rispecchiarsi. Su Instagram la sua bio recita “Faccio cose, mangio mais”. Nei video fa la parodia di diverse situazioni, dalle case dei maschi (perennemente disordinate e senza un senso di cura minimo) ai vicini molesti e rumorosi quando lei decide di concedersi un momento di riposo durante la giornata. Vi consigliamo, inoltre, le clip legate all’esorcizzare i problemi di cuore con soluzioni “non sempre efficaci”. L’11 giugno 2024 sarà pubblicato il suo libro “Manuale di sopravvivenza alla famiglia e ad altri pericoli mortali”. Ecco la trama ufficiale: “Il mondo cambia a un ritmo sempre più accelerato ormai, ma le minacce per l’essere umano non hanno smesso d’esistere o addirittura moltiplicarsi. Queste sono solo alcune delle temibili creature da cui Ginevra Fenyes ha voluto metterci in guardia in questo suo irresistibile (e indispensabile!) manuale di sopravvivenza alla vita moderna: la turbo-amica, il serial Tinder, il professionista dell’aperitivo, la zia della domenica, l’amica-ombra, l’eterno poeta, il team leader, la cugina Martha Stewart, il glossatore”. Una sorta di guida nella quale poter ritrovare l’ironia e l’umorismo che ha portato Ginevra Fenyes tra i nomi su cui puntare nel settore della comicità.