Ozzy Osbourne sarà in piedi per l’ultimo concerto dei Black Sabbath?

Il momento dei titoli di coda si avvicina anche per idoli che ci sembravano ‘eterni’. Il concerto di addio dei Black Sabbath, intitolato "Back to the Beginning", si terrà il 5 luglio prossimo al Villa Park di Birmingham, città natale della band. L'evento segnerà la prima reunion in 20 anni della formazione originale. Ma il frontman Ozzy Osbourne potrebbe essere costretto a cantare restando seduto su un trono. Ecco perché.

La battaglia di Ozzy contro il Parkinson

Negli ultimi anni, il cantante britannico 76enne ha affrontato numerosi problemi di salute, tra cui la diagnosi di morbo di Parkinson nel 2019 e gravi lesioni spinali derivanti da una caduta domestica. Queste condizioni hanno compromesso la sua mobilità, costringendolo a utilizzare una sedia a rotelle in alcune occasioni. Ciò nonostante, Ozzy ha espresso il desiderio di offrire un'ultima performance ai suoi fan, affermando: “Sto cercando di rimettermi in piedi... ma non sono morto. Devo questo momento ai miei fan”. E lo vuole dimostrare un’ultima volta.

Un trono per il Principe delle Tenebre

Non sappiamo quanto resterà sul palco. Per facilitare la sua partecipazione all’evento, è stato proposto l'uso di un trono che permetterebbe a Ozzy di esibirsi senza sforzi fisici eccessivi. In ogni caso, oltre ai protagonisti assoluti, si alterneranno in scena altri grandi nomi come Guns N’ Roses, Metallica, Pantera e Slayer che, ovviamente, si cimenteranno nelle loro versioni dei successi della band inglese.

Un evento benefico e simbolico

"Back to the Beginning" non sarà solo l’addio musicale di quelli che sono considerati i ‘padri dell’heavy metal’, ma anche un evento benefico. I proventi saranno infatti destinati all’associazione ‘Cure Parkinson's’, al Birmingham Children's Hospital e all’Acorns Children's Hospice. Per Ozzy, questa esibizione rappresenta un modo per chiudere il cerchio, tornando alle origini nella sua città natale e salutando i fan che lo hanno amato fin dal 1968. Un primo addio alle scene era già stato annunciato nel 2017 sempre con un concerto nella città inglese, ma questo, con tutta probabilità, sarà davvero il saluto finale della band dal momento che anche lo storico chitarrista Tommy Iommi ha dovuto affrontare significativi problemi di salute (gli era stato diagnosticato un linfoma non-Hodgkin).