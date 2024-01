Gina Schumacher e Iain Bethke si sposano, il matrimonio in estate a Maiorca

Roma, 11 gennaio 2024 – Gina Schumacher (nome completo Gina Maria Schumacher), 26 anni, è la figlia maggiore dell’ex pilota di Formula 1 Michael Schumacher e della moglie Corinna Betsch. È sorella maggiore di Mick, di 24 anni, secondo figlio della coppia. Da poco il settimanale tedesco ‘Bunte’ ha riportato la notizia che la giovane, appassionata ed esperta cavallerizza, si sposerà entro la fine del 2024 con il fidanzato Iain Bethke, 27 anni. Più precisamente, le nozze dovrebbero tenersi entro la fine dell’estate a Maiorca, nella villa della famiglia Schumacher situata sulle montagne sopra Port d'Andratx.

La storia d’amore

Gina Schumacher vive per lo più in Svizzera insieme a Iain Bethke. Quest’ultimo è un abile cavaliere ed è a capo di un’impresa dedicata all'addestramento, coaching e vendita di cavalli. Gina e Iaian si sono conosciuti anni fa proprio in una scuderia e si sono subito riconosciuti affini grazie alla passione comune per il mondo equestre. Un amore che Gina Maria ha ereditato dalla madre Corinna, a sua volta cavallerizza di successo. La figlia di Schumacher e il fidanzato hanno ufficializzato il loro legame all’incirca sei anni fa. Nel corso degli anni, Gina Maria ha ottenuto numerosi successi nelle competizioni equestri, inclusa la vittoria ai Campionati mondiali di reining FEI in Svizzera nel 2017. Nel febbraio 2018, ha conquistato una medaglia d'oro ai debuttanti Cavalli della National Reining Horse Association e nel 2018 ha vinto i Campionati del mondo per cavalieri junior.

Michael Schumacher

La scelta di sposarsi a Maiorca, nelle Isole Baleari, avrebbe un significato ben preciso legato anche al padre di Gina Schumacher, il celebre Michael. Lì la famiglia ha acquistato nel 2017 una lussuosa dimora, venduta dal Presidente del Real Madrid Florentino Perez. Secondo le indiscrezioni, un wedding planner tedesco sarebbe già al lavoro per definire i dettagli delle nozze. Gina e Iain potrebbero scambiarsi le promesse nuziali sotto un arco floreale, all’aperto. Celebrare la cerimonia in quel contesto potrebbe essere stata una decisione maturata proprio per avere accanto, in un giorno tanto speciale, l’ex pilota automobilistico, sette volte campione del mondo. Da più di dieci anni, in seguito a un tragico incidente sugli sci a Meribel, sulle Alpi francesi, nel 2013, Schumacher non camminerebbe né parlerebbe. All’epoca, infatti, Schumacher ha subito gravi danni neurologici. È riuscito a sopravvivere grazie alle cure sperimentali dei medici e all’uso di tecnologie innovative. Dal giorno della disgrazia, intorno a lui la moglie e i figli hanno creato una cortina di silenzio e protezione. Ma tifosi, sportivi e colleghi non l’hanno mai dimenticato.