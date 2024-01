Salvatore Esposito, la proposta di matrimonio alla fidanzata Paola Rossi

Il 2024 è iniziato decisamente con una marcia in più, sotto il segno del romanticismo, per Salvatore Esposito e Paola Rossi. L'attore napoletano, infatti, ha chiesto la mano alla sua compagna in un'atmosfera magica, sulla pista di pattinaggio sul ghiaccio del Rockefeller Center di New York, dove la coppia stava trascorrendo qualche giorno di vacanza. La scena è stata poi condivisa sui social, sotto forma di reel, da Esposito, che ha scritto, a corredo dell’immagine, “Ubi tu, ibi ego. Ovunque sarai, io sarò”. E ha aggiunto: “Ha detto sì”.

Salvatore Esposito e la proposta di matrimonio alla fidanzata Paola Rossi

La proposta nuziale

Nel breve filmato si vede Salvatore Esposito che, con l'imponente e iconico albero di Natale della Grande Mela sullo sfondo, si è inginocchiato al centro della pista, lasciando la sua compagna senza parole. L’attore ha poi aperto la scatolina che conteneva un inequivocabile anello, suscitando l’emozione della fidanzata. Per il video, inoltre, Esposito ha scelto una colonna sonora coinvolgente e malinconica quale quella della sinfonia del celebre film di Giuseppe Tornatore, ‘Nuovo cinema paradiso’, firmata da Ennio Morricone. In sottofondo si possono sentire le reazioni di entusiasmo e stupore di chi ha assistito e ripreso la scena. A sua volta, sempre sui social, Paola Rossi ha commentato ‘Mille volte sì’ sottolineando che era rimasta a bocca aperta, senza parole.

La storia d’amore

Salvatore Esposito è nato nel capoluogo campano nel 1986, ma è cresciuto a Mugnano di Napoli. Successivamente si è trasferito a Roma per intraprendere studi ed esperienze legate alla recitazione. A quanto risulta, attualmente Esposito e la Rossi convivono nella Capitale, nel quartiere San Giovanni. I due sono legati da quasi dieci anni. Pare che sia stata la Rossi a contattare Esposito su Facebook, essendo una fan appassionata di ‘Gomorra’ e apprezzando la bravura di Salvatore nei panni di Genny Savastano, uno dei protagonisti della serie ispirata al bestseller di Roberto Saviano. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2014 in Spagna, dove lei stava frequentando l’università con il percorso Erasmus. La Rossi, laureatasi in Giurisprudenza, oggi lavora in un'agenzia di rappresentanza, consulenza e promozione artistica per talent che gestisce, tra i vari personaggi famosi, anche lo stesso Esposito.

La serie ‘Piedone’

Poco prima di Natale, a Napoli, erano in corso le riprese del titolo già citato ‘Piedone’, la nuova serie con protagonista Esposito, composta da 4 episodi e prossimamente disponibile su Sky e su Now. In ‘Piedone’ l’attore campano, noto anche per aver recitato in ‘Fargo’ e ‘Spaccapietre’, interpreta un ispettore di polizia, Vincenzo Palmieri, un po’ l'erede del commissario Rizzo, reso celebre da Bud Spencer in ‘Piedone Lo Sbirro’ nel 1973. La regia è affidata ad Alessio Maria Federici. Nel cast ci sono anche Silvia D’Amico e Fabio Balsamo dei The Jackal.