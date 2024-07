Gigi D’Alessio, papà per la sesta volta: “Benvenuta Ginevra!”

Napoli, 7 luglio 2023 – “Benvenuta Ginevra!”. Così Gigi D’Alessio ha annunciato la nascita della sua sesta figlia, venuta al mondo alle 12.09 di oggi, domenica 7 luglio. L’artista lo ha scritto sui social, postando l’emoticon di un cuore e la targhetta d'identità del servizio neonatale con i dettagli della culla n. 171. La piccola pesa 3 chili e 380 grammi ed è lunga 48 centimetri.

Ginevra D’Alessio è la seconda figlia avuta con la compagna Denise Esposito – l’avvocata di 26 anni più giovane di lui, conosciuta durante un concerto a Capri di Gigi – dopo Francesco, il piccolo salito sul palco per cantare insieme al papà in uno dei concerti sold out a Napoli, in Piazza del Plebiscito. Tantissimi i commenti di auguri sulla pagina Instagram del cantante.

“Calo di nascite? Li faccio tutti io”

Sei figli. “Calo nascite? I figli li faccio tutti io”, aveva detto scherzando Gigi D’Alessio durante una puntata di VivaRai2 con Fiorello. I primi tre sono nati durante il matrimonio con Carmela Barbato: il primogenito Claudio, seguito da Ilaria e Luca. Poi è nato Andrea, frutto dalla relazione con Anna Tatangelo.

Ma il cantante napoletano è già anche nonno di quattro bambini: Joseluí, primo nipotino maschio figlio della secondogenita Ilaria, e poi le tre femmine – Noemi, Sofia e Giselle – figlie del suo primogenito Claudio.

Estate tra tourm e tv

Dopo gli otto concerti a Napoli, il tour ‘Gigi uno come te, l'emozione continua’ prosegue questa estate in tutto il sud, per risalire poi l'Italia con date tra novembre e dicembre con ‘Gigi Palasport’. Domani 8 luglio il cantautore è atteso a Molfetta per la prima puntata, condotta da Ilary Blasi e Alvin, di Cornetto battiti live in onda su Canale 5.

La foto: “Un bacio a quattro”

Pochi giorni fa, durante un bagno in piscina, insieme a piccolo Francesco, Gigi e Denise scattato una foto in cui si baciano. “Non c'è niente che amo di più in questa vita che stare con voi due”, ha scritto Denise sotto le immagini condivise su Instagram. “Un bacio a quattro”, ha aggiunto il cantante mito dei napoletani.