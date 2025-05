"The Mediterranean Blue": il diamante blu da 21,5 milioni di dollari

Roma, 15 maggio 2025 – “The Meditteranean Blue”: questo il nome del raro diamante blu che ha reso altamente scintillante la recente asta di Sotheby’s a Ginevra.

Stimata inizialmente 20 milioni di dollari, la preziosa gemma è finita a suon di rialzi nelle mani di un anonimo collezionista privato statunitense, che l’ha pagata 17,9 milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 21,5 milioni di dollari.

Prima in mostra ad Abu Dhabi

Dal taglio impeccabile e dal colore classificato come “fancy vivid blue”, ovvero la tonalità più intensa e rara per un diamante blu, “The Mediterranean Blue” pesa 10,3 carati e proviene dalle celebri miniere Cullinan in Sudafrica, da sempre sinonimo di qualità e di ritrovamenti eccezionali.

Il diamante ha destato interesse tra gli esperti sin dall’annuncio della sua estrazione lo scorso marzo. Inoltre, prima di essere battuto a Ginevra, “The Mediterranean Blue” è stato esposto ad Abu Dhabi nell’ambito di una mostra allestita da Sotheby’s in cui venivano presentati anche altri sette diamanti e gemme di eccezionale valore, per un totale stimato di oltre 100 milioni di dollari.

Frutto di una rara combinazione geologica

I diamanti blu sono considerati tra le gemme più rare in assoluto e il loro colore è dovuto alla presenza di tracce di boro, una sostanza originaria dell’Oceano finita al centro della Terra.

Il processo di formazione di queste particolari gemme avviene a centinaia di chilometri sotto la superficie terrestre, in condizioni estremamente specifiche. Proprio questa peculiare origine geologica pone queste pietre preziose “al vertice della piramide delle rarità”, come ha affermato in occasione dell’asta Quig Bruning, responsabile dei gioielli Sotheby’s per il Nord America, Europa e Medio Oriente.

Beni rifugio di grande attrazione

La casa d’aste inglese ha definito “The Meditteranean Blue” uno dei più importanti diamanti blu venduti nella sua lunga storia. E anche se qualche esperto ha dichiarato che si sarebbe atteso una valutazione persino maggiore, l’asta di Ginevra ha confermato che i diamanti sono considerati beni rifugio di altissimo prestigio e valore, capaci di attrarre interesse anche in contesti economici instabili come quello attuale.