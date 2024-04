George Lucas riceverà la Palma d'oro onoraria al Festival di Cannes

Va a George Lucas la Palma d’oro onoraria del prossimo Festival di Cannes. Il cineasta dietro le epopee di Guerre Stellari e Indiana Jones sarà insignito del premio alla carriera il 25 maggio durante la cerimonia conclusiva. "Il Festival di Cannes ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore", ha detto Lucas: "Rimasi senza fiato quando il mio primo film, THX-1138, fu scelto per essere proiettato a Cannes in un nuovo programma per registi esordienti. Da allora sono tornato molte volte come sceneggiatore, regista e produttore".