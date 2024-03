Geolier e Ultimo subito in testa

Ultimo e Geolier con L’ultima poesia debuttano subito in vetta alla classifica Fimi-Gfk dei singoli. Scende dal primo al secondo posto 100 messaggi di Lazza, mentre Come un tuono di Rose Villain feat. Guè sale dal quinto al terzo posto di una top ancora occupata per ben sei posizioni su dieci da brani in gara a Sanremo 2024. Seguono infatti Tuta Gold di Mahmood al quarto posto, I p’ me, tu p’ te di Geolier al quinto.

Invariate le prime cinque posizioni della classifica degli album con Icon di Tony Effe sempre in testa, seguito da I nomi del diavolo di Kid Yugi al secondo posto, da Radio Sakura di Rose Villain al terzo, da Nei letti degli altri di Mahmood al quarto e da X2VR di Sfera Ebbasta al quinto.