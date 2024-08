Friendzone, quando il due di picche capita ai vip

Alla fine degli anni ’90 Max Pezzali cantava ‘La regola dell’amico’. Oggi la Gen Z parla di friendzone, identificando, con questa espressione, quella situazione in cui uno dei due amici si innamora e l'altra persona non ricambia, come la dinamica cantata dal cantautore di Pavia. Le cose, però, possono andare per il verso giusto e in alcuni casi, l'amicizia può diventare persino una solida base per una relazione romantica.

Kristen Stewart e James Franco

Nel 2012 James Franco si è preso una cotta per Kristen Stewart e le ha chiesto di uscire. Lei, però, è rimasta sulle sue. Secondo alcuni, l’ex Bella di ‘Twilight’ aveva in testa ancora Robert Pattinson. Dopo un po’ Franco è tornato alla carica, ma Stewart, a quanto pare, è stata irremovibile e ha preferito non andare oltre nella conoscenza.

Leonardo DiCaprio e Cara Delevingne

Nel 2013 vari giornali hanno raccontato che Leonardo DiCaprio avrebbe trascorso un'intera notte a Cannes cercando di conquistare Cara Delevingne, ma lei non avrebbe accettato la sua corte per la differenza d’età (circa 18 anni) e le diverse esperienze.

Eva Longoria e George Clooney

Secondo ‘Us Weekly’ nel 2013 Clooney ha cercato di conquistare Eva Longoria con messaggi, chiamate e altre attenzioni mentre stava ancora con Stacy Keibler. Longoria, però, ha scoperto la frequentazione pregressa del collega ed è stata chiara: non avrebbe mai frequentato qualcuno che non fosse capace di avere rispetto di una storia che stesse già vivendo.

Justin Bieber e Rihanna

Justin Bieber aveva invitato Rihanna a uscire con lui. Tuttavia, secondo quanto ha raccontato lo stesso cantante, la popstar di Barbados ha detto di no, spiegandogli che lui, per lei, era troppo giovane.

Justin Bieber e Hailey Baldwin

Oggi Justin è sposato con Hailey Baldwin. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2009. Poi, per diverso tempo, Bieber ha vissuto un tira e molla sentimentale con Selena Gomez. Nel 2015, Hailey e Justin avevano iniziato a frequentarsi, ma c’è stato un breve ritorno di fiamma tra lui e Gomez. Nel 2018, però, Justin e Hailey hanno deciso di fare sul serio. E il loro amore è decollato.

Rihanna e A$AP Rocky

Quanto a Rihanna, la cantante è stata amica per molto tempo di A$AP Rocky. I due hanno sempre mostrato una grande complicità, ma hanno preferito restare solo amici per molto tempo, smentendo qualsiasi rumor su una loro relazione amorosa. Tuttavia, tra il 2020 e il 2021 hanno ufficializzato il loro legame. Oggi hanno due figli, RZA e Riot Rose.

Zendaya e Tom Holland

Zendaya e Tom Holland sono diventati amici sul set di ‘Spider-Man’ nel 2016. Holland, a dire il vero, non ha mai fatto mistero della sua cotta per Zendaya, definendola più volte la sua celebrity crush. Dopo che erano circolate diverse indiscrezioni, nel 2021 i due sono stati paparazzati in una foto in cui si baciavano in auto. La loro relazione, seppur privata, è ormai di dominio pubblico. La cotta di Holland si è trasformata in un amore vero e proprio, ricambiato da Zendaya. Stando a quanto si è vociferato nella primavera 2024, la coppia starebbe programmando le nozze.