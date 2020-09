Mercoledì 2 settembre esce in streaming su Netflix il film tedesco 'Freaks - Una di noi', che parla di eroi ed eroine con super poteri: la principale ragione di interesse è che è scritto da Marc O. Seng, vale a dire uno degli autori che hanno realizzato la serie TV 'Dark', una delle migliori produzioni che si possono trovare nel catalogo del colosso della visione online. Seng sembra avere trovato il giusto modo per declinare in maniera originale un tema, quello dei supereroi, che ormai è stato esplorato in lungo e in largo.





'Freaks - Una di noi', tutto sul film

Il trailer sottotitolato in lingua inglese

Come guardare il film

La trama ruota attorno alla cuoca di una tavola calda che, a un certo punto, inizia a sperimentare situazioni fuori dalla norma. Un misterioso vagabondoe che non è l'unica al mondo ad averli. Presto la nostra protagonista incontra persone come lei e inizia a chiedersi come utilizzare al meglio il proprio dono. La scoperta di una vasta cospirazione le darà la spinta decisiva per prendere una posizione netta e assumersi responsabilità che solo qualche tempo prima mai avrebbe pensato di avere.Come già detto, 'Freaks - Una di noi' è scritto da. Alla regia troviamo invece, nome da noi sconosciuto ma con una discreta esperienza maturata nel mondo delle serie TV tedesche. Anche il cast è composto da volti poco noti, qui in Italia:è la protagonista, mentre i coprotagonisti sono Tim Oliver Schultz e Wotan Wilke Mohring.'Freaks - Una di noi'e i toni più evidentemente drammatici, che si alternano a quelli leggeri, sconsigliano la presenza davanti allo schermo dei più piccoli. Gli abbonati e le abbonate a Netflix devono solo attendere il 2 settembre, giorno in cui il film viene inserito nel catalogo dei contenuti in streaming. Già che ci sono, e se amano le storie di supereroi, potrebbe valere la pena di recuperare il recente 'Project Power'. Va da sé che la visione delle tre stagioni di 'Dark' resta consigliatissima, nonostante la serie TV non parli di super poteri.