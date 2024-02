Chi è Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario

È stato un momento toccante, quello visto di recente a ‘Verissimo’, quando Asia e Fiore Argento si sono presentate insieme, per la prima volta nello show e parlando del forte legame tra loro, anche se non è sempre stato tutto rose e fiori. Asia ha voluto chiedere scusa a Fiore, dicendo che spesso ha pensato a sé, anche quando è stata al centro di scandali, ma queste situazioni sono ricadute sulle persone attorno a lei, a cui l’attrice ha chiesto scusa. Tra di loro, anche la sorella maggiore Fiore. Quest’ultima, tendenzialmente lontana dai riflettori, è però intervenuta pubblicamente quando si è trattato di prendere le parti della sorella e difenderla da attacchi mediatici e social che Asia ha ricevuto quando si è suicidato il suo ex, lo chef Anthony Bourdain, nel 2018 e, l’anno prima, quando l’attrice è stata una delle artiste che ha parlato delle molestie e delle violenze subite dal produttore Harvey Weinstein.

Fiore Argento

Fiore Argento, nata nel 1970, ha 53 anni, cinque in più di Asia. Fiore è figlia del regista Dario Argento e di Marisa Casale. Asia è nata nel 1975 dalla storia successiva del cineasta con Daria Nicolodi. Fiore ha debuttato nello spettacolo quando era una ragazzina, a 15 anni, e, come attrice e costumista, ha partecipato a film come ‘Phenomena’ ‘Demoni’ ‘Il Cartaio’. In seguito Fiore è andata negli Stati Uniti. A New York ha intrapreso un percorso nella moda tramite cui è diventata stilista, una professione che le ha regalato varie soddisfazioni. È comparsa nel videoclip ‘L’assenzio’ dei Bluvertigo, nel 2001.

Gossip e ‘Isola dei famosi 2023’

Fiore si è sempre tenuta abbastanza lontana dalle scene. Qualche anno fa si era parlato di lei per una presunta relazione con l’attore Pietro Delle Piane, oggi compagno di Antonella Elia. Nel 2023 Fiore Argento ha partecipato al reality Mediaset ‘L’Isola dei famosi’, ma dopo alcune puntate, complice anche un piccolo incidente a un piede, che però ha complicato ulteriormente la sua permanenza nel reality girato in Honduras, ha abbandonato il gioco, nonostante i ripetuti incoraggiamenti – con tanto di telefonata e sbarco a sorpresa a Cayo Cochinos, per una notte – di Asia.

Il ricordo della sorella Anna

A unire le due sorelle Argento c’è anche un’esperienza straziante. Nel 1994 la loro famiglia ha perso Anna Ceroli, che aveva solo 22 anni ed è morta in un incidente stradale. La povera Anna era figlia di Daria Nicolodi, mamma di Asia, e dello scultore Mario Ceroli. Le tre sorelle erano cresciute insieme. La prima a sapere tutto è stata Fiore, che a ‘Verissimo’ ha raccontato che per lei fu un momento terribile. Era sola in casa e ha atteso molto tempo prima che arrivassero il padre e Asia, senza sapere come dirlo a loro. Il padre si è chiuso nella sua stanza fino al giorno seguente. Quando è arrivata Asia Fiore le ha detto solo che Anna aveva avuto un incidente, non c’è stato altro da aggiungere. Sono rimaste per vari mesi sotto shock. Fiore aveva all’epoca 24 anni, Asia 19. In quel momento non c’erano le loro due madri e il padre si era chiuso in un grande dolore. Sono state un po’ abbandonate a loro stesse, hanno ammesso le due nel salotto di Silvia Toffanin. Oggi Fiore e Asia sono più unite che mai e, dopo alcuni alti e bassi, dovuti a incomprensioni ormai superate, si sono ritrovate.