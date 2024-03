Finale Masterchef, Eleonora è la regina: la creatività inquieta è servita

Ha vinto Eleonora. Tre favoriti alla pari, la creatività inquieta di Eleonora Riso, la mia preferita, il metodo bolzanino di Michela e la solidità sicana di Antonio. Con tante scuse a Sara, parte da loro il racconto finale di un Masterchef di successo, bravissimi i giudici, interessanti le prove, la gara come educazione di massa, dalla materia prima alle tecniche, ai viaggi per altre culture, i territori e le cucine stellate. Edizione premiata da 800mila spettatori il giovedì che diventano due milioni in settimana. Concorrenti di notevole livello: idee, materia, tecnica, gusto. Dopo aver superato la prova dei tre piatti di chef Caminada, tre stelle Michelin.

Il menu vincente merita un applauso. Per Eleonora un concetto giapponese, l’“ichigo ichie” che però incrocia la sua vita, alla ricerca di equilibrio semplice e giocoso. Quindi Nonno Umami , chips di carta di riso, con “insalata russa” scomposta, concentrato di acciughe e vin santo, wasabi. Fiume Sacro , ravioli al vapore ripieni di patate aromatizzate al rosmarino, tartare di trota marinata, pompelmo, brodo dashi. Pelle ribelle, anguilla in doppia cottura e laccata, salsa di albicocche e alloro, insalatina di sedano, cetriolo, mela verde, rafano e zenzero. Mochi ripieno di bavarese al cocco e cardamomo con frutta fresca, bubble tea con sfere al caffè e the matcha.

Dal Garda alle Dolomiti era l’ispirazione di Michela. Riflessi di lago , filetti di salmerino affumicati al ginepro e pino, su insalatina di erbe selvatiche e maionese agli agrumi. Fioritura , fiori di loto alla barbabietola ripieni di finferli, adagiati su crema al tartufo estivo del Baldo con tuorlo fritto. Der Wald , carrè di agnello in crosta di erbe con purea di topinambur e cipolle rosse agrodolci. Arrivo a casa , semifreddo alla mela verde Granny Smith, namelaka alla vaniglia, streusel alla cannella e uvetta.

Un omaggio alla Sicilia per il ritorno a casa di Antonio. Archè , Lumache di terra, pesto di tenerumi, salsa ai fichi d’India, colatura di ricci di mare e finocchietto selvatico. Sacro e Profano , bottoni di tumminia ripieni di ricotta di pecora ed essenza di gambero rosso di Mazara, la sua bisque, gambero crudo, fondo di agnello e basilico fritto. La mia Odissea , astice blu nel suo brodo, taccole, porro, cardoncelli, zest di limone. Punto e a capo , semisfera di ricotta di pecora e scaglie di cioccolato di Modica, glassa al cioccolato bianco, salsa alle more e crumble di torrone alle mandorle e pistacchi.