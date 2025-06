’Back to Essential’. Purezza di stile firmata Falconeri

Per la bella stagione Falconeri lancia ’Back to Essential’, un viaggio estetico e sensoriale alla riscoperta della semplicità raffinata, dove i protagonisti sono i materiali naturali e sostenibili che esaltano la bellezza autentica del tessuto e del design. L’editoriale si concentra su capi iconici realizzati in cotone, seta-cotone, lino, lino-cotone e seta, pensati per una primavera/estate che celebra comfort, leggerezza e qualità senza tempo. Nella collezione – che richiama una semplicità raffinata senza tempo –, i filati si raccontano attraverso una palette morbida e forme pulite: silhouette minimal, tagli precisi e texture tattili. Il cotone, declinato in diverse tipologie, gioca con le percezioni tra corposità e freschezza, mentre il lino e la seta aggiungono luminosità e movimento ai capi perfetti per le giornate estive. Il blend cotone-seta e lino-cotone restituiscono una sensazione naturale e fluida, perfetti per look sofisticati dal gusto contemporaneo.

Lo shooting della campagna promozionale è stato realizzato sull’isola di Milos, in Grecia, tra le imponenti rocce calcaree bianche che richiamano un paesaggio naturale, autentico e incontaminato. Uno scenario essenziale ma potente, che richiama le radici della bellezza mediterranea e l’energia arcaica della mitologia greca. I modelli si muovono con assoluta libertà, in sintonia con l’ambiente, come figure scolpite nella pietra, forti e armoniose. Le tonalità neutre della collezione si fondono inoltre con i colori della terra e del mare, creando un legame profondo tra stile, natura e materia.

Un ruolo centrale nell’editoriale è affidato al cotone egiziano. Tutti i cotoni utilizzati sono 100 per cento naturali, non OGM e tutti tracciabili digitalmente. Coltivati sulle rive del Nilo, vengono raccolti a mano per garantire solo le fibre mature, evitando imperfezioni e riducendo notevolmente l’impatto sull’ambiente. La filatura compatta e le tecnologie avanzate permettono di ottenere capi resistenti, anallergici ea bassa propensione al pilling.

Tre le tipologie di cotone utilizzate un cotone compatto e ricco, con alta resistenza ai lavaggi, lavorato con un’innovativa tecnica di torsione; un cotone estivo dalla mano secca e fresca, perfetto per l’alta stagione grazie alla sua traspirabilità e leggerezza e, ancora, un filato dinamico, ottenuto dall’unione di una parte fiammata e una regolare, che regala un effetto materico e una superficie raffinata.