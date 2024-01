Figo, dal calcio alla moda: ecco il suo brand LF. Vestiti e lusso made in Italy

Milano, 12 gennaio 2024 – “Non ho nostalgia del calcio giocato, quando finisci, finisci e basta. Nel 2009 quando ho lasciato l’Inter dove ero arrivato nel 2005 ero stanco fisicamente e mentalmente perché dopo venti anni che giochi da professionista vuoi solo riposare e pensare a tanti bei ricordi”.

Luis Figo, uno degli attaccanti più famosi del mondo, portoghese di 51 anni, ex Lisbona, Barcellona e Real Madrid, pallone d’oro nel 2000, è a Milano in veste di imprenditore delle moda, nel primo giorno di Milano Fashion Week al maschile. Figo, sempre sorridente e molto affascinante anche nelle immagini che lo vedono protagonista per il lancio della sua prima collezione, una simpatia diretta e asciutta, ha fondato un anno fa una società di moda che porta le sue iniziali LF Srl con il manager Gandolfo Albanese, uomo prodotto esperto di collezioni al maschile (ex Brunello Cucinelli e dunque specializzazione nel lusso) e sede a San Marino e già show room a Milano in Corso Venezia.

“Ho fatto un investimento professionale – racconta Figo all’Armani Bamboo – perché trovo molta soddisfazione nella costruzione di un brand col mio nome. Oggi lancio questo progetto di Made in Italy e voglio farlo bene, con qualità e stile italiano che apprezzo da sempre”.

La collezione per l’inverno 2024-2025 è un total look prodotto in Lombardia, Marche, Veneto e Umbria e il brand è aperto a partnership allargate. Oggi Luis Figo lavora in Uefa, ed è super advisor per il calcio del presidente Aleksander Ceferin. Con la moda ha avuto rapporti spesso come testimonial di Giorgio Armani, Brioni e Dolce e Gabbana. “In questi anni è davvero difficile trovare persone normali – dice Figo – ma resto positivo e fiducioso di questo mio nuovo progetto nello stile”.