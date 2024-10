Francesca Eastwood arrestata per violenza domestica: la figlia di Clint ancora nei guai

Francesca Eastwood, figlia del leggendario attore e regista americano Clint Eastwood, è stata arrestata per violenza domestica lo scorso sabato a Beverly Hills.

L'arresto, riportato dal sito statunitense TMZ, è avvenuto a causa di un'aggressione esplosa al culmine di una lite con il fidanzato, Alexander Wraith, noto attore e personal trainer.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre la coppia si trova in macchina sarebbe scoppiata un'accesa discussione sfociata e degenerata in un'aggressione da parte di Francesca. Wraith, che ha riportato ferite al viso, ha rifiutato cure mediche ma ha contattato la polizia. Gli agenti avrebbero consigliato all'uomo aggredito di guidare fino al dipartimento di polizia di Beverly Hills per esporre la situazione agli ufficiali.

Così Francesca è stata arrestata e stata successivamente rilasciata a fronte del pagamento di una cauzione di 50.000 dollari. La coppia ha un figlio, Titan, nato nel 2018, e al momento non è chiaro se la denuncia verrà portata avanti o ritirata.

Francesca Eastwood e i guai con la legge

L'aggressione è stato soltanto l'ultimo episodio al limite della vita di Francesca che, nonostante la nascita del figlio Titan, prosegue da anni in un clima di costante instabilità. La figlia di Clint era già finita nei guai nell'agosto 2015 quando venne arrestata per guida in stato di ebbrezza.

Nel corso degli anni, Francesca, una degli otto figli di Clint Eastwood, ha costruito la sua carriera da attrice sul piccolo e sul grande schermo con apparizioni in film e serie TV. Tuttavia, eccessi come quest'ultimo rischiano di mettere in ombra i suoi successi davanti alla cinepresa. Adesso, si attendono aggiornamenti legali per comprendere se la denuncia per violenza domestica verrà ritirata o se il caso proseguirà in tribunale