Festa della Donna 2024: le frasi più belle per l’8 marzo

Roma, 8 marzo 2024 – Per la Festa della Donna le frasi che possono far pensare e riflettere sono tante e diverse. Alcune delle più note citazioni tratte dalla letteratura e pronunciate da celebri personalità femminili e non solo parlano di rispetto, autodeterminazione, libertà, amore, cura, dignità, coraggio e molto altro ancora.

Ecco alcune delle più famose frasi per la Festa della Donna: “Pensare che le donne, per essere considerate alla pari degli uomini nella società, non debbano essere solo uguali nei diritti, ma migliori nei comportamenti, non è femminismo, ma una sofisticata forma di maschilismo che rende ancora una volta le cose difficili solo a uno dei sessi, quello cosiddetto debole, che però davanti alle sfide deve dimostrarsi due volte più forte dell’altro”. (Michela Murgia, Chiara Tagliaferri) “Mangerete polvere,/cercherete d’impazzire/e non ci riuscirete,/avrete sempre il filo/della ragione che vi/taglierà in due./Ma da queste profonde/ferite usciranno/farfalle libere”. (Alda Merini) “Le donne non sono sufficientemente alla pari con gli uomini, così dobbiamo renderci indispensabili. Dopo tutto, abbiamo l’arma più grande nelle nostre mani: siamo donne”. (Maria Callas) “Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, una sfida che non finisce mai”. (Oriana Fallaci) “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla, se non la loro intelligenza”. (Rita Levi Montalcini) “Nessun uomo ti farà sentire protetta e al sicuro come un cappotto di cachemire e un paio di occhiali neri” (Coco Chanel) “Se con il tacco ti vedrai alta, con l'amore per te stessa ti vedrai immensa” (Frida Kahlo) “Quanto è sbagliato per una donna aspettarsi che l’uomo costruisca il mondo che desidera, piuttosto che crearlo da sola?” (Anaïs Nin) “Le donne non devono aver paura del buio che inabissa le cose, perché quel buio libera una moltitudine di tesori. Quel buio che loro, libere, scarmigliate e fiere, conoscono come nessun uomo saprà mai”. (Virginia Woolf) “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”. (Margaret Thatcher) “Gli uomini ignoreranno sempre la loro vera natura finché non lasceranno le donne libere di realizzare la propria personalità”. (Indira Gandhi) “Le donne che non hanno paura degli uomini, li spaventano” (Simone de Beauvoir) “La donna uscì dalla costola dell’uomo, non dai piedi per essere calpestata, non dalla testa per essere superiore ma dal lato, per essere uguale, sotto il braccio per essere protetta, accanto al cuore per essere amata”. (William Shakespeare) “Che cosa sarebbe l’umanità senza la donna? Sarebbe scarsa, signore… Terribilmente scarsa”. (Mark Twain) “Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro sciocca vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose: a loro piace essere l’ultimo amore di un uomo”. (Oscar Wilde)