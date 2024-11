Eva Longoria lascia i “distopici” Stati Uniti: “Con Trump saranno un luogo spaventoso”

Roma, 15 novembre 2024 – “Un paese distopico”. Così l’attrice statunitense Eva Longoria definisce gli Stati Uniti, che ha deciso di lasciare insieme alla sua famiglia. L’ex protagonista di Desperate Housewife ha spiegato in un’intervista a Marie Claire che con il marito José Bastón e al figlio Santiago, di sei anni, vive ora tra Spagna e Messico.

“Ho passato negli Usa la mia intera vita adulta. Ma anche prima della pandemia le cose erano cominciate a cambiare. Il clima era diverso”, ha spiegato Longoria. “Poi è arrivato il Covid. Siano i senzatetto in strada o le tasse, penso che questo capitolo della mia vita sia finito", ha proseguito l'attrice.

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca è stata poi un’ulteriore conferma alla sua decisione: “La cosa choccante non è che abbia vinto. È che un criminale condannato che sputa tanto odio possa occupare la poltrona più importante del Paese”. Longoria, così come moltissime altre celebrità del mondo del cinema e della musica statunitensi, ha passato l'estate a fare campagna per Kamala Harris e il suo vice Tim Walz. “Se (Trump) manterrà le promesse, l'America sarà un luogo spaventoso”, ha concluso l’ex Casalinga Disperata, che si è detta delusa dall'intero processo elettorale.

L’attrice ha anche riconosciuto il privilegio che le ha permesso di compiere questa scelta: “La maggior parte degli americani non è così fortunata e si ritrova in questo Paese distopico. – ha spiegato nell’intervista – Per loro provo ansia e tristezza".

Eva Longoria all'evento elettorale democratico tenuto i primi di novembre a Phoenix, Arizona (Epa)

Chi è Eva Longoria

Eva Longoria è nata in Texas, a Corpus Christi, nel 1975. Si è trasferita all’età di vent’anni in California, a Los Angeles, dove ha passato poi il resto della sua vita fino agli ultimi anni. Dopo aver intrapreso la carriera da modella, ha ottenuto il suo primo ruolo televisivo nel 1999: comparve in un episodio della famosa Beverly Hills 90210. Da questo momento, intraprende la carriera di attrice televisiva.

La svolta definitiva arriva nel 2004 con la serie Desperate Housewives, in cui Longoria interpreta Gabrielle Solis, giovane modella sposata con il ricco imprenditore Carlos Solis. Per la sua interpretazione, l’attrice ha ricevuto una nomination ai Golden Globe 2006 come migliore attrice protagonista in una serie commedia.

Eva Longoria è da tempo impegnata anche a livello politico e sociale: nel 2012 ha affiancato il presidente Barack Obama, diventando una delle organizzatrici della campagna elettorale presidenziale. È stata inoltre attivista per la riforma sull'immigrazione approvata dall'amministrazione del presidente. Nel 2016 partecipa alla registrazione di una versione alternativa del brano Fight Song per Hillary Clinton insieme ad altre star americane.

Durante la campagna presidenziale di quest’anno ha sostenuto Kamala Harris e Tim Waltz, partecipando al comizio tenuto dalla candidata dem a Phoenix, in Arizona, e parlando al Comitato nazionale democratico 2024.