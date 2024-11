Novità nei supermercati russi: arriva la ‘vodka di Trump’

Roma, 14 novembre 2024 – I russi avranno presto una novità sugli scaffali nella categoria superalcolici, la più nutrita dei supermercati, come da tradizione nazionale. Si tratta di una nuova vodka dal nome molto speciale, visto che sarà dedicata al neo rieletto presidente americano, Donald Trump.

L’iniziativa si deve a una compagnia tecnologica di San Pietroburgo, la città natale del Presidente Vladimir Putin, chiamata RAU IT, che, pur non avendo nulla a che vedere con la bevanda nazionale russa, ha voluto omaggiare il futuro inquilino della Casa Bianca.

La pratica è già stata depositata alla Rospatent, l’ufficio brevetti russo. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l’etichetta riprenderà l’inconfondibile silhouette del tycoon, con un nome che lascia poco all’immaginazione: Trumpovka.

Ancora non si sa quando verrà distribuita. La compagnia ha dichiarato che per il momento ha registrato il brand e che sta lavorando per dare ai consumatori un prodotto dal gusto inconfondibile. Ma già guarda avanti. Dopo la vodka, infatti, saranno messi sul mercato, sempre con il nome del presidente americano, acque minerali, bevande analcoliche ed energy drink. Un sorso di Trump per ogni momento della giornata, insomma.

Per quanto RAU IT non abbia esperienze nel settore del beveraggio, collabora con le maggiori aziende nazionali. È nota, infatti, per essere la fornitrice di sotfware e servizi digitali a colossi come Gazprom, principale fornitore di gas naturale, Rosatom, che costruisce centrali nucleari in Russia e all’estero e Lukoil, la regina del petrolio russo.

I due proprietari, Yuri Pavlov ed Eduard Przhibysh, lo scorso anno hanno chiuso il bilancio con un utile netto di 50mila dollari.

Non è la prima volta che un politico viene utilizzato per la il nome di un superalcolico in Russia. Nel 2003 era toccato al presidente Putin. La vodka prodotta in suo onore si chiamava Putinskaya e, manco a dirlo, era diventata in breve tempo un best seller in molti Paesi dell’Unione Sovietica. Poi era stata la volta di quella dedicata all’ex presidente russo, Dmitry Medvedev, uscita nel 2010.

Certo, quella dedicata a Trump ha tutto un altro sapore, in tutti i sensi. Il tycoon è considerato tendenzialmente, se non amico della Russia, molto meno ostile dei suoi predecessori. Le nomine fatte nei giorni scorsi, poi, dove sono presenti anche elementi considerati filorussi, contribuiscono non poco ad alimentare la sua fama di presidente più vicino a Mosca. Vedremo se ne beneficeranno anche le vendite della Trumpovka.