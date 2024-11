Trump sceglie il no vax Robert Kennedy Jr. come segretario alla Salute

Roma, 14 novembre 2024 - A guidare il dipartimento della Salute negli Stati Uniti sarà Robert Kennedy junior, noto per le posizioni critiche e le teorie cospirazioniste sui vaccini: ad annunciarlo è stato il neoeletto presidente Donald Trump, sulla sua piattaforma Truth Social e su X. La notizia era stata anticipata oggi da più testate, dalla Cbs alla Cnn. Robert Kennedy junior è il terzogenito di Robert Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, presidente degli Stati Uniti assassinato nel 1963.

La Cnn sottolinea che si tratta di "una scelta che si aggiunge alla lista di scelte provocatorie di Trump i cui processi di conferma metteranno alla prova la lealtà dei repubblicani del Senato". Trump si è detto entusiasta di condividere la scelta: "La sicurezza e la salute di tutti gli americani è il ruolo più importante di qualsiasi amministrazione e l'HHS avrà un ruolo importante nell'assicurare che tutti siano protetti da sostanze chimiche nocive, inquinanti, pesticidi, prodotti farmaceutici e additivi alimentari che hanno contribuito alla crisi della salute in questo Paese", ha dichiarato Trump in un post su X.

Robert F. Kennedy Jr.

"Il signor Kennedy riporterà queste agenzie alle tradizioni della ricerca scientifica di alto livello e ai fari della trasparenza, per porre fine all'epidemia di malattie croniche e per rendere l'America grande e di nuovo sana!", ha concluso Trump. Kennedy, che ha accettato l'offerta, era stato a Palm Beach, in Florida, per diversi giorni dopo le elezioni.