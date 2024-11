Donald Trump nomina la sua squadra, quasi tutti uomini e fedelissimi: ecco chi sono

Roma, 13 novembre 2024 – Il volto più noto della nuova amministrazione Trump è quello dell’amico e sostenitore Elon Musk, patron di Tesla e X, fervente alleato nella campagna per le presidenziali, con qualche incursione infelice pure sulla politica del vecchio continente (“Questi giudici devono andarsene”, ha scritto su X riferendosi ai magistrati italiani che non hanno convalidato il trattenimento in Albania di 7 migranti).

Nella notte italiana il tycoon ha completato la sua squadra, premiando i fedelissimi del suo “cerchio magico”, a cui ha affidato ruoli chiave nella leadership degli Stati Uniti. Con buona pace delle quote rosa, l’unica donna è la governatrice del Sud Dakota, Kristi Noem (nota anche per aver sparato al cane che non le ubbidiva), a cui Trump ha affidato il dipartimento per la sicurezza interna.

Ecco chi sono gli ultimi nominati e quali i ruoli chiave affidati.

Trump nomina la sua squadra, da sinistra: Mike Waltz, Pete Hegseth, Mike Huckabee, Steve Witkoff, Bill McGinley, John Ratcliffe, Elon Musk e Vivek Ramaswamy

La nuova squadra di Trump

Il 47esimo inquilino della Casa Bianca ha scelto il deputato repubblicano della Florida Mike Waltz, che sarà il suo consigliere per la sicurezza nazionale, mentre Pete Hegseth, veterano e co-conduttore di Fox & Friends Weekend, sarà il nuovo segretario della Difesa. Il tycoon ha poi nominato l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckabee come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Israele e il suo amico di lunga data e promotore immobiliare Steve Witkoff come inviato speciale per il Medio Oriente. Il veterano avvocato repubblicano Bill McGinley sarà il suo consigliere mentre a John Ratcliffe sarà affidata la direzione della CIA. Infine Elon Musk e Vivek Ramaswamy (ex candidato alle primarie repubblicane nonché fondatore miliardario dell'azienda farmaceutica Roivant Sciences) guideranno il nuovo “Dipartimento per l'efficienza governativa” (Doge).

Michael Waltz consigliere per la sicurezza nazionale

Affidando a Waltz il posto di primaria importanza di Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Trump lo ha presentato come "un solido sostenitore della mia visione dell'America First”. Ex militare delle forze speciali (è stato nell'esercito per ben 27 anni), Trump ha definito Waltz come un “esperto sulle minacce poste da Cina, Russia, Iran e dal terrorismo globale” e Waltz . Waltz è stato direttore della politica di difesa di Donald Rumsfeld e Robert Gates al Pentagono, prima di entrare al Congresso nel 2018. Ha prestato servizio in Afghanistan e si è dichiarato duramente critico nei confronti dell'amministrazione Biden per il caotico ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan nel 2021, accogliendo favorevolmente le posizioni trumpiane in politica estera. Da sottolineare inoltre la visione strategica di Waltz, favorevole a chiudere nel più breve tempo possibile il conflitto in Ucraina (costi quel che costi per Kiev) al fine di potenziare ulteriormente il “fonte” del Pacifico per il confronto con la Cina.

Pete Hegseth segretario della Difesa

Pete Hegseth, veterano e co-conduttore di Fox & Friends Weekend sarà il nuovo segretario della Difesa. Una scelta sorprendente, probabilmente dovuta per lo più alla lealtà dimostrata dall'anchorman al tycoon. Del resto, Trump ha elogiato il suo curriculum di combattente, nonché la sua attività di conduttore di Fox News e il suo libro best-seller “The War on Warriors”, nel quale tra l'altro l'autore si dichiara assolutamente contrario all'invio delle donne nelle aree di combattimento. “Pete ha trascorso la sua intera vita come un guerriero per le truppe e per il Paese – ha detto Trump – Pete è duro, intelligente e un vero credente dell'America First. Con Pete al timone, i nemici dell'America sono allertati: il nostro esercito tornerà grande e l'America non si arrenderà mai".

Mike Huckab ee ambasciatore Usa in Israele

Pastore battista trasferitosi alla politica, l'ex governatore dell'Arkansas Mike Huckab ee sarà il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Israele. Nel 2015 Huckab ee aveva affermato di non vedere la Cisgiordania “come un territorio occupato”. Nel 2017, nell'insediamento israeliano di Maale Adumim, disse alla CNN: “La Cisgiordania occupata non esiste. Ci sono la Giudea e la Samaria”, ovvero il nome biblico della regione usato dagli israeliani. “Non esiste una colonia. Ci sono comunità, quartieri, città. L'occupazione non esiste”, aveva aggiunto. “Adora Israele e il popolo d'Israele e, reciprocamente, il popolo d'Israele lo adora – ha detto Trump, motivando la sua scelta – . Mike lavorerà instancabilmente per riportare la pace in Medio Oriente!”.

Elon Musk e Vivek Ramaswamy al Doge

Nell'annunciare le nomine di Elon Musk e Vivek Ramaswamy, Trump ha affermato che "Insieme, questi due grandi americani tracceranno il percorso della mia amministrazione per smantellare la burocrazia governativa, tagliare le regolamentazioni eccessive, tagliare le spese non necessarie e ristrutturare le agenzie federali”. Poco dopo l'annuncio della nomina, Musk si è rivolto agli americani su X: “Ogni volta che pensate che stiamo tagliando qualcosa di importante o non tagliando qualcosa di sprecato, fatecelo sapere!” ha scritto, promettendo di stilare una “classifica per le spese più follemente stupide dei vostri soldi delle tasse”, aggiungendo che “Questo sarà sia estremamente tragico che estremamente divertente”.