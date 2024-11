Migranti in Albania, Elon Musk contro il blocco: “I giudici devono andarsene”

Roma, 12 novembre 2024 – Sulla sospensione della convalida del trattenimento dei sette migranti ‘destinati’ all’Albania si esprime anche Elon Musk: “Questi giudici devono andarsene”, ha scritto sul ‘suo’ social X.

Il post del miliardario è una risposta a un utente che aveva riportato la notizia della sospensione della convalida, decisa dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma. I sette migranti sono riapprodati in Italia nella notte, sbarcando al porto di Brindisi. Si tratta della seconda volta in cui i magistrati disapplicano il decreto Paesi sicuri varato dal governo: già il 18 ottobre era stata presa una decisione analoga per altri quattro migranti.

Giorgia Meloni ed Elon Musk (X)

Non è d’altronde segreto che le posizioni di Musk sul tema dell’immigrazione irregolare siano forti: si è riferito all’emergenza ai confini degli Stati Uniti come di “un incubo kafkiano”. Proprio a lui Donald Trump ha raccontato per la prima volta il suo piano per affrontare il problema. In un’intervista trasmessa su X quest’estate, l’allora candidato repubblicano aveva spiegato la sua intenzione di portare a termine “la più grande deportazione di immigrati nella storia degli Stati Uniti”.

Elon Musk ha incontrato diverse volte la presidente del consiglio Giorgia Meloni, esprimendo sostegno a molte delle sue iniziative. La scorsa settimana, la premier ha fatto sapere su Instagram di aver avuto una conversazione con il patron di X, nella quale sono emersi nuovamente “il suo impegno e la sua visione” per le sfide del futuro e i rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti.