Migranti in Albania, altri 7 torneranno in Italia. Il tribunale di Roma ha bloccato i trattenimenti

Roma, 11 novembre 2024 – Ancora una volta i giudici di Roma disapplicano il decreto Paesi sicuri del governo. Con l’ordinanza del 18 ottobre la sezione immigrazione del tribunale capitolino non aveva convalidato il trattenimento di 4 migranti, i primi, trasferiti nei centro dell’Albania. Oggi, in merito al caso analogo di altri sette richiedenti asilo, egiziani e bengalesi, ha sospeso il giudizio chiamando il causa il parere della Corte di giustizia Ue.

La sospensione dei giudizi “non arresta il decorso del termine di legge di efficacia dei trattenimenti disposti dalla Questura”, si legge in una nota del tribunale stesso. Tradotto: scaduti i termini della detenzione, ovvero 48 ore dopo, i sette in questione dovranno uscire dal Cpr di Gjader, dove erano stati portati della nave Libra della Marina militare italiana, al suo secondo viaggio da Lampedusa all’Albania. Affinché infatti il trattenimento – che è un atto della questura – sia prolungato, deve esser convalidato da un giudice entro due giorni di tempo. Così i sette migranti usciranno a breve dal centro per il rimpatrio e saranno trasferiti in Italia, con arrivo probabilmente a Brindisi. Per Matteo Salvini, protagonista di ripetuti attacchi alla magistratura su questo tema, quella del tribunale di Roma è “un’altra sentenza politica, non contro il governo, ma contro gli italiani e la loro sicurezza”. Per la’ltro vice premier, Antonio Tajani "alcuni magistrati stanno cercando di imporre la loro linea politica al governo. Questo non è veramente accettabile”

Perché la Corte Ue

Il tribunale di Roma sottolinea di non essersi espresso nel merito della richiesta di convalida ma “ha dovuto necessariamente sospendere i relativi giudizi in attesa della decisione della Corte di giustizia”. Ma perché i giudici italiani tirano in ballo L’Europa? “Il diritto dell'Unione europea viene prima della legge ordinaria”, ha più volte chiarito Silvia Albano, giudice del tribunale di Roma. Questo spiega perché anche altri tribunali italiani si sono pronunciati finora in modo analogo a quello romano. Il decreto Paesi sicuri del governo italiano cristallizza in una legge l’elenco di paesi di origine dei richiedenti asilo considerati sicuri ai fini del rimpatrio – nella lista ci sono anche Egitto e Bangladesh –. Ma per i giudici è in conflitto con la giurisprudenza dell’Unione europea, in particolare con una sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre in cui si stabilisce che per dirsi sicuro il Paese in questione deve essere caratterizzato da una situazione “generale e costante” di sicurezza. Secondo i giudici romani evidentemente Egitto e Bangladesh non rientrano in questa fattispecie.

Già il tribunale di Bologna ha chiesto ai togati dell’Ue quale sia il parametro "sulla cui base debbono essere individuare le condizioni di sicurezza che sottendono alla designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro”. Si attende il responso.

“Rimpatrio possibile anche se Paesi di origine non sicuri”

Il tribunale di Roma oggi, motivano la sospensione del trattenimento dei 7 migranti trasferiti in Albania, ha voluto precisare anche che "deve essere chiaro che la designazione di Paese di origine sicuro è rilevante solo per l'individuazione delle procedure da applicare; l'esclusione di uno Stato dal novero dei Paesi di origine sicuri non impedisce il rimpatrio e/o l'espulsione della persona migrante la cui domanda di asilo sia stata respinta o che comunque sia priva dei requisiti di legge per restare in Italia”.