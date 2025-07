La ’restaurazione’ di Prevost . Leone a Castel Gandolfo. Ed è subito bagno di folla

Bagno di folla per papa Leone all’arrivo, nel pomeriggio di ieri, a Castel Gandolfo, il borgo lacustre dove si trova la grande residenza estiva dei Pontefici, un complesso di ville riunite nei decenni in un unico maxi-complesso. Tra le bellezze delle ville pontificie adibite da papa Francesco a Museo al suo esordio da Pontefice, tra gli ampi spazi verdi dei 45 ettari dove sorgono anche il borgo ecosostenibile Laudato Si’, una piscina e un campo da tennis, Leone, pernottando a villa Barberini (quella che era di norma in uso al segretario di Stato), trascorrerà un periodo di riposo di due settimane, senza svolgere udienze pubbliche ma solo due Angelus domenicali.

Riprende così una tradizione dei Papi che Francesco aveva spezzato, seminando da un lato, le basi di quello che oggi è un fiorente turismo religioso (sono 200mila i visitatori l’anno solo pellegrini), ma dall’altro continui malumori negli ambienti più tradizionalisti sia tra gli ecclesiastici sia tra i laici vicini alla Curia che nelle fasi del preconclave hanno spesso alzato la voce invocando un Papa più simile al modello di papa Re che a quello di Papa-pastore, interpretato da Bergoglio. Ieri comunque Prevost è stato accolto da una folla entusiasta, fatta di locali, turisti, fedeli, religiosi.

Una coppia è riuscita ad ottenere una benedizione per il loro recente matrimonio mentre un ritrattista che lo aveva atteso per ore è riuscito a finire la sua opera dopo aver intercettato con lo sguardo il sorriso compassato del Pontefice. Leon si è concesso volentieri al saluto caloroso dei vari avventori.

Il Papa, ha fatto sapere il direttore della sala stampa, Bruni, "è grato delle occasioni che ci saranno di poterne incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attività in un luogo così bello". Leone sarà impegnato soprattutto nella scrittura dei discorsi per il grande evento giubilare del 28 luglio-3 agosto dei Giovani a Tor Vergata, quando si attende qualcosa di simile al mega raduno del Giubileo del Duemila con Giovanni Paolo II.

Mette un po’ le mani avanti il sindaco di Castel Gandolfo, Alberto De Angelis: "Noi non siamo interessati ad alcun aspetto di ritorno commerciale ma solo all’orgoglio che dà la presenza del Papa. I nostri numeri sono già buoni". Ci sono tuttavia difficoltà legate soprattutto alla logistica poiché ancora non sono pronti i parcheggi per i pullman e le aree con i servizi igienici da predisporre per l’avvento dei pellegrini per l’Angelus di domenica prossima.