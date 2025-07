La Cina e il fronte ucraino: "Vuole tenere gli Usa lontani. E tornare centro del mondo"

di Lorenzo Mantiglioni"La Repubblica popolare cinese è l’unico Stato ad aver messo per iscritto il suo programma geopolitico, mirando entro il 2049 a ritornare il ‘Paese di mezzo’, vale a dire il centro del mondo". L’ex segretario generale al Ministero degli Esteri italiano e ambasciatore in Cinea, Ettore Francesco Sequi (foto), sintetizza così la visione di Pechino per il prossimo futuro. A seguito della visita in Europa di pochi giorni fa del ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, molti sono i temi rimasti aperti, soprattutto per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina.

Come valuta il vertice tra Wang Yi e la vicepresidente della Commissione europea, Kaja Kallas? "È stato un momento molto importante. Tradizionalmente Pechino tenta di ‘bilateralizzare’ i rapporti con i Paesi europei, ma in questo caso ha aperto a un dialogo con l’intera Unione, nonostante le criticità. Bruxelles e Pechino, date le difficoltà createsi con gli Usa, cercano di trovare dei mercati alternativi e la Cina deve necessariamente mantenere una crescita economica intorno al 5 per cento, garantendo così opportunità lavorative per milioni di giovani cinesi ed evitare eventuali tensioni sociali".

Durante il vertice, il ministro cinese ha ammesso che Pechino non può permettersi la sconfitta della Russia in Ucraina. "Questo è evidente. Intanto perché la Repubblica popolare cinese non potrebbe accettare la sconfitta di un’autocrazia a beneficio delle democrazie, e poi perché Pechino spera che gli Stati Uniti rimangano concentrati sulle crisi del Medio Oriente e dell’Ucraina, senza poter così allocare risorse ed energie nel Pacifico".

Secondo lei, quale ruolo gioca la Cina nel supporto a Mosca?"Sicuramente c’è un supporto indiretto, tramite la fornitura di energia e di materiali tecnologici che potrebbero essere utili anche per finalità belliche. Possiamo anche ipotizzare però che non abbia gradito l’invio dei soldati da parte della Corea del Nord, una mossa che potrebbe avvicinare Mosca a Pyongyang, contraendo l’influenza cinese sulla Corea".

Pechino può essere un mediatore come auspicato più volte? "È una questione complessa. Dal punto di vista formale Pechino non sostiene militarmente la Russia e spinge per la diplomazia, ma di fatto un conflitto prolungato tiene gli Stati Uniti lontani dalla sfida con la Cina nell’Indo-Pacifico. La Repubblica popolare potrebbe però esercitare un’influenza su Mosca, chiedendo delle possibili contropartite, come una politica meno assertiva degli americani su Taiwan".

A seguito del conflitto in Iran, l’influenza cinese in Medio Oriente ne è uscita ridimensionata?"Non credo si sia ridotta, ma di certo non è aumentata. È chiaro che la Cina guarda con massima attenzione al Medio Oriente, dato che il Golfo e il petrolio sono elementi fondamentali per garantire la crescita economica e un Pil in salute".

Quali sono le intenzioni della Cina su Taiwan? "Secondo il progetto (scritto) della Repubblica popolare cinese, Taiwan deve tornare a essere parte della Cina. Questo però non significa che ci sarà necessariamente un attacco. L’obiettivo finale è chiaro, ma non lo sono i modi e le forme. La Cina potrebbe auspicare di ottenere un ‘assorbimento’ come nel caso di Hong Kong".

L’influenza cinese è anche molto forte in Europa, soprattutto nei Balcani. "È tema fondamentale che appare molto poco. I Paesi balcanici vivono una forte frustrazione dato che non riescono ad entrare nell’Unione europea, nonostante le loro alte aspettative. In questo caso parte della responsabilità è anche della complessità delle procedure dell’Unione, lasciando così spazio alle influenze della Cina e di altri attori, come la Turchia e la Russia".