Alluvione nei campi scout. Strage senza fine: 80 morti. Si cercano ancora i dispersi

Le piogge non si fermano e nemmeno la conta dei morti. Le vittime nell’ultimo accertamento confermato dal governatore del Texas Abbott sono salite a 80, di cui 28 minorenni. Numeri che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni, e così nella mattinata americana il presidente degli Stati Uniti ha proclamato la Dichiarazione di grave disastro per la contea di Kerr, "per garantire che i nostri coraggiosi soccorritori ricevano immediatamente le risorse di cui hanno bisogno".

Lo stato, difatti, è in ginocchio. Si continuano a rimuovere macerie e rimane di qualche centinaio l’elenco dei dispersi. Quando le acque del fiume assassino Guadalupe nei dintorni della citta di Kerr alle porte di St. Antoniosi ritirano, si contano solo cadaveri.

Non ci sono ancora tracce delle 27 bambine ospiti del campeggio femminile di Mystic scomparse nel nulla insieme alle loro tende. A confermarlo è lo sceriffo della contea di Kerr, Larry Leitha, che ieri ha tenuto una conferenza stampa per spiegare che proseguono le operazioni di ricerca e soccorso per 11 campeggiatrici e un’animatrice del Camp Mystic. "Continueremo a cercare, a impegnarci nella ricerca, finché non avremo trovato tutti", ha assicurato Leitha. Ma nonostante la solerzia nelle ricerche, le polemiche sulla mancanza di previsione per un fenomeno alluvionale di quella portata crescono. Molti si nascondono dietro i tagli ai servizi della Fema, il sistema federale per la protezione civile che Trump vuole abolire, per affidando il suo compito ai singoli Stati che non dispongono ne del coordinamento ne della competenza di grandi specialisti.

È la logica che su ordine di Trump, e col pugno di Musk, ha sempre dominato le misure draconiane messe in atto durante i primi mesi della presidenza e culminati con la legge di bilancio approvata poche ore fa e "passata per un soffio" alla Camera, ma di fatto è detestata dal 64% degli americani.

Trump, pur trasferendosi da oggi sul piano internazionale con la visita di Netanyahu, nonostante il successo nel voto al bilancio, non puo sottrarsi dall’offrire tutti i mezzi al Texas senza esistare, come invece fece qualche mese fa in California con i grandi incendi, ormai rapito soprattutto dall’ossessione delle deportazioni dei clnadestini in paesi stranieri.

Anche in Texas fra gli alluvionati e dispersi ci sono dei residenti non in regola con i permessi di soggiorno e lo stesso governatore Abbott si è sempre dichiarato come uno dei piu sfrenati e cinici esecutori delle deportazioni e della blindatura dei confini col Messico che però, con aiuto dei soldati e della guardia nazionale, ha funzionato riducendo le infiltrazioni giornaliere da diverse migliaia a poche decine di unita.

L’emergenza americana riguarda adesso la strage del Guadalupe river con molte case che sono state spostate dalla furia dell’acqua anche per diversi chilometri. Due campeggiatori sono stati trovati sotto alcuni alberi schiacciati nel loro veicolo e per loro non c’è stato nulla da fare. Queste tragedie però qualcuno sosteiene fossero annunciate: in Texas i cambiamenti climatici sembrano non contare per le autorita di governo. E non è detto che cambino rotta anche di fronte a tragedie come questa.