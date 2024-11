Fuga dagli Usa? Il sindaco di Ollolai (Nuoro): “Case a un euro, trasferitevi qui”

Ollolai (Nuoro), 19 novembre 2024 – Naturalmente non lo dice in modo brutale, tipo: venite a vivere da noi ad Ollolai (Nuoro) se volete scappare da Donald Trump. Ma insomma quel che scrive il sindaco Francesco Columbu, 54 anni, viticoltore laureato in Scienze politiche a Firenze, nella presentazione del sito allestito oggi - liveinollolai.com, 6mila visualizzazioni in poche ore -, va in quella direzione. E così ha capito la storia la Cnn, che l’ha scritta qualche ora fa e ha ormai un archivio, sul piccolo comune di 1.175 abitanti che di fatto una decina di anni fa si è inventato il fenomeno globale delle case a un euro.

La storia per punti

L’invito è allettante, rivolto a chi desidera “abbracciare uno stile di vita più equilibrato”, alla ricerca di nuove opportunità. Ecco come costruire “la tua fuga in Europa”, “nel paradiso stupefacente della Sardegna”. La foto sulla sfondo riprende il centro del borgo, con la chiesa vestita a festa.

Abbiamo raggiunto al telefono il primo cittadino. Che parte dall’inizio, quando “dieci anni fa Ollolai ha lanciato il progetto delle case a un euro. Poi è arrivato il reality dei ragazzi olandesi, finanziato dalla tv di quel paese, ha avuto una grande eco in tutta Europa. Avevamo già un progetto per i nomadi digitali, workfromollolai, mio fratello lavora negli Usa, è programmatore e mi dà una mano in tutto”.

E quante richieste sono arrivate? “Alla fine 35mila”, e nel dirlo il sindaco ride al telefono. Perché i nomadi veri approdati in Barbagia “sono stati sei”. Ma non conta solo il numero, “perché noi gli abbiamo dato la casa gratis ma loro si impegnavano a lasciare qualcosa al paese”. Così la web designer Clarice “ha fatto una lezione, con il seguito che ha è capace di valere anche 30mila euro”.

E c’è sempre “la coppia di sudafricani bianchi che ha acquistato un rudere a un euro, con l'obbligo di ristrutturarlo in tre anni”.

Sindaco, ma che cosa vuole ottenere? “Certo non penso di risolvere così lo spopolamento dell’entroterra, fenomeno che riguarda tutti, non solo Ollolai – confida -. Intanto ci facciamo sentire, mettiamo la lente sui problemi, sul fatto che manca il lavoro. E naturalmente vogliamo salvaguardare l’ambiente, i nostri prodotti tipici, il fiore sardo che è il nostro formaggio, i nostri vini”.