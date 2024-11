Una crociera di 4 anni per sfuggire a Trump: ecco quanto costa. Sconto per i ‘Midterm’

Roma, 16 novembre 2024 – Una crociera di quattro anni per visitare 425 porti in 140 Paesi e toccare tutti e sette i continenti: è la proposta “Skip Forward” dalla compagnia di crociere Villa Vie Residences, che si rivolge ai cittadini americani scontenti della vittoria di Trump (e con un più che discreto patrimonio) di vivere lontano dagli States durante tutta la sua amministrazione.

Con la proposta “Skip Forward” (traducibile con “saltare avanti”, “skippare”), i passeggeri potranno partire nei prossimi mesi e tornare a terra dopo la fine del mandato del tycoon. Per partecipare al viaggio, bisogna essere disposti a spendere 255.999 dollari per una stanza singola e 319.998 dollari per una doppia. Un portavoce di Villa Vie ha dichiarato a Business Insider che la crociera “offre l’opportunità per sfuggire al caos quotidiano, alla politica ed alla monotonia della vita cittadina”.

La nave Villa Vie Odyssey

La compagnia di crociere offre anche altri pacchetti ai suoi ospiti: c’è la possibilità di rimanere sulla nave Odyssey per due anni grazie al “Midterm Selection”, che permetterà ai passeggeri di rimanere a bordo fino alle elezioni di metà mandato (le ‘midterm election’ appunto) che si terranno nel 2026. Il prezzo del pacchetto è di 150.399 dollari per i singoli e di 187.998 dollari per le coppie.

La proposta della compagnia di crociere arriva in un momento storico in cui molti americani sembrano desiderare di lasciare gli Stati Uniti. Dopo la vittoria di Donald Trump, così come nel 2016, le ricerche “come trasferirsi in Canada” e “dove trasferirsi in Europa” hanno visto un picco su Google Usa. Secondo quanto riportato da SkyNews, il numero di ricerche con i termini “move to Canada” (traferirsi in Canada) è aumentata del 1.270% nelle 24 ore successive alla chiusura dei seggi. Inoltre, i dati del sito web dell'Immigrazione neozelandese mostrano che il 7 novembre 25.000 nuovi utenti statunitensi hanno eseguito l’accesso sulla piattaforma, rispetto ai 1.500 dello stesso giorno degli anni precedenti.

E gli gli statunitensi più ricchi sembrano seguire questo trend: Fortune ha recentemente riportato che il 53% dei milionari americani ha dichiarato ad Arton Capital, un gruppo di difesa finanziaria della cittadinanza globale, di avere intenzione di lasciare gli Stati Uniti dopo le elezioni del 2024. Gli avvocati e i consulenti delle famiglie benestanti, riporta la CnbcNews, affermano di ricevere una domanda record da parte dei clienti che cercano un secondo passaporto o una residenza a lungo termine all'estero.