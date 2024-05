Eurovision 2025 in Svizzera, dove si farà? Ci sono già tre città candidate

Nemo ha vinto l'Eurovision Song Contest 2024 con il brano 'The code' regalando così alla Svizzera l'opportunità di organizzare la manifestazione in casa propria. L'Eurovision di Malmo in Svezia si è letteralmente appena concluso, ma già si sta pensando a dove si svolgerà la prossima edizione.

Dove si svolgerà l'Eurovision 2025? Sembra che già qualche città abbia presentato una proposta a Ebu, l'ente internazionale che si occupa dell'organizzazione della manifestazione. La "corsa" per ospitare la prossima edizione potrebbe essere a tre e le città coinvolte in questa gara sarebbero a oggi Ginevra, Basilea e Zurigo.

Nomi non certo difficili da immaginare, visto che in ogni caso non sono molte le città svizzere che possono soddisfare i requisiti previsti per l'assegnazione da parte di Ebu. In primis un palazzetto dello sport o comunque una location per ospitare eventi con capienza di almeno 10mila posti e in secondo luogo un aeroporto internazionale a meno di un'ora e mezza di distanza in auto.

Ed effettivamente Ginevra, Basilea e Zurigo potrebbero soddisfare queste richieste. Con un particolare non trascurabile: Ginevra è la città nella quale ha sede proprio l'Ebu. Che l'organizzazione di Eurovision Song Contest possa decidere quindi di dare un canale di prelazione a questa location?

Nulla è ancora deciso, anche perché c’è ancora tempo per presentare la propria candidatura. Chissà che possa esaudirsi il desiderio dello stesso Nemo di organizzare almeno la cerimonia di apertura nella propria città natale di Bienne.