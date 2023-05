Eurovision 2023, come si vota e perché l’Italia non può votare Marco Mengoni

Sono 26 i cantanti in gara nella finale dell’Eurovision Song Contest 2023. Si decide questa sera il Paese vincitore della 67esima edizione della manifestazione musicale più seguita d’Europa. In gara per l’Italia c’è Marco Mengoni, che durante la serata è l’undicesimo artista in scaletta. Tuttavia l’Italia non potrà votarlo.

Come cambia il voto

Durante la finale cambia il sistema di votazione rispetto a quello delle due semifinali dei giorni scorsi e diventa misto: oltre al televoto – ma gli italiani non potranno votare per Marco Mengoni, le regole vietano il televoto per il proprio Paese – entrerà in campo il voto delle Giurie, formate da professionisti dell'intrattenimento. Le giurie internazionali assegneranno il 49.7% dei punti in palio, il voto del pubblico il 50.3%.

La novità di quest’anno

Tutto il mondo può votare per l’Eurovision. Non solo i cittadini dei Paesi in gara, ma anche quelli residenti in altre nazioni. Le preferenze di queste nazioni fuori dalla cerchia delle 37 partecipanti a questa edizione della manifestazione saranno aggregate alle altre formando di fatto un altro Paese, una sorta di 38esimo partecipante, denominato "Resto del mondo".

Come si vota e quanto costa

Gli italiani possono votare tutti i cantanti in gara, tranne Marco Mengoni. Tre le possibilità per esprimere il televoto all'Eurovision 2023:

• Sms: inviando un messaggio sms al numero 475.475.0 + il codice dell’artista, da 01 a 26 (con un costo di 0,50 euro ogni voto valido) • Telefono: chiamando il numero 894.222 + il codice dell’artista, da 01 a 26 (al costo di 0,51 euro per ogni voto valido) • App: anche dall'applicazione ufficiale di Eurovision per iOS e Android sarà possibile esprimere le proprie preferenze.