Chi è Kaze e dove l’abbiamo già vista prima dell’Eurovision 2023

La portavoce dell'Italia alla finale dell'Eurovision Song Contest 2023 è Kaze, che prende il posto che l'anno scorso era stato di Carolina Di Domenico. Ma cosa fa la portavoce? Il suo ruolo è essenzialmente quello di fare da raccordo fra il pubblico a casa e la giuria italiana: in sostanza la portavoce è il tramite attraverso cui la giuria comunica i punteggi che attribuisce a ogni cantante in gara.

Chi è Kaze? Paola Gioia Kaze Formisano, in arte solo Kaze, è un'attrice e cantante italo-africana. Nata a Nairobi in Kenya da madre africana e padre napoletano, ha trascorso l'infanzia in Burundi e poi si è trasferita in Italia. A 11 anni è infatti andata a vivere con la famiglia a Terracina, in provincia di Latina. Musica e recitazione per lei sono state due passioni che ha coltivato sin da piccola. Tuttavia ha sempre tenuto i piedi ben piantati per terra e si è laureata in Infermieristica a Roma. Da lì si è trasferita a Milano, dove ha lavorato proprio come infermiera in Pronto soccorso e reparti Covid.

Musica e spettacolo però sono sempre rimasti nel suo cuore e quindi eccola protagonista sullo schermo e nella musica. Un'artista eclettica, che non sta mai ferma ed è capace di cambiare pelle in continuazione. Con l'etichetta Island Records ha pubblicato diversi singoli, fra cui 'Lasciami' e 'Non c'è spazio per le foto'. L'ultimo singolo 'Sad' è un interessante mix di pop e r'n'b. I suoi brani più ascoltati su Spotify sono ' Volevo portarti al mare' e 'Stormi'. Paola Gioia Kaze Formisano ha partecipato anche due volte a Sanremo Giovani, non riuscendo però ad arrivare alla finale.

Cantante, ma non solo. Kaze è anche un'apprezzata attrice. Se vi state chiedendo dove l'avete vista recentemente sappiate che è lei l'interprete del ruolo della centralinista nella serie di Sky 'Call my agent - Italia'. Ha inoltre recitato nel film 'Anni da cane' del 2021.