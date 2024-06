‘Espresso’ di Sabrina Carpenter, un successo da oltre 440 milioni di ascolti

Sabrina Carpenter vola. La sua 'Espresso' ha superato in un solo mese e mezzo i 442 milioni di ascolti in streaming su Spotify e si candida a diventare una della hit dell'estate che sta per cominciare. Più che da discoteca, 'Espresso' è una canzone da club nella sua versione originare. Nelle versioni realizzate da Mark Ronson - e quando un producer come lui mette gli occhi su un brano significa che la canzone in questione è particolarmente forte -, invece l'impronta dance emerge e coinvolge.

Amy Allen, Julian Bunetta e Steph Jones sono i collaboratori che hanno lavorato ad 'Espresso' insieme a Sabrina Carpenter. E, a giudicare dal risultato, si può dire senza timori che la squadra ha funzionato e anche molto bene.

Ma chi è Sabrina Carpenter? Il suo volto è familiare a molti e il motivo è il fatto che, oltre ad essere cantautrice, la 25enne americana è anche un'attrice. Ad averla resa famosa fra il grande pubblico è stato il ruolo di Maya Hart nella serie 'Girl meets world', ovvero il sequel del popolarissimo 'Crescere, che fatica!'.

Il boom nella musica è arrivato in tempi relativamente recenti: prima l'album da record 'Emails I can't send' - questo disco contiene successi come 'Nonsense' da 800 milioni di ascolti in streaming e 'Feather' da 470 milioni - le aperture dei concerti dell'Eras Tour di Taylor Swift e solo qualche settimana fa il debutto sul palco principale del Coachella. Ovvero uno dei festival musicali più importanti del mondo.