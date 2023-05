Erin Doom: la scrittrice svela l’identità

Erin Doom sarà ospite a Che tempo che fa di Fabio Fazio domani alle 20.00 su Raitre per un’intervista in cui svelerà per la prima volta la propria identità. La misteriosa scrittrice, di cui finora si sa solo che si chiama Matilde, è emiliana, under 30 e laureata in Legge, è ormai un punto di riferimento per un’intera generazione di giovani lettori. Dopo l’esordio da milioni di visualizzazioni su Wattpad nel 2017, nel 2022 il suo primo romanzo Fabbricante di lacrime è stato un caso editoriale con oltre 500.000 copie vendute, diventando il libro più venduto dell’anno in Italia, rimanendo in classifica per 100 settimane, con a oggi 24 ristampe e che presto diventerà un film. La scrittrice presenterà in anteprima Stigma, primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, nelle librerie dal 16 maggio.