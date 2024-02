Emollienti e lenitive le compresse . Coro Erisimo non hanno zuccheri

Promin, Prodotti di Medicina Integrata, è stata una delle prime aziende a diffondere l’uso dell’Erisimo, Sisymbrium officinalis o ’erba del cantore’, nelle compresse orosolubili Coro

Erisimo Zero a base di estratto fluido: zero zuccheri, zero glutine, zero dolcificanti intensivi. In seguito, altre formulazioni sono nate dalla ricerca Promin: Coro Erisimo Spray, uno scudo di difesa antibatterica e antivirale per bloccare sul nascere i disturbi invernali, lo sciroppo Corotuss per tossi da raffreddamento, fumo, reflusso.

Coro Erisimo Zero è l’ultimo nato della linea e vuole rispondere a un’esigenza specifica nel campo dell’integrazione, dovuta alla progressiva diffusione di patologie come diabete, malattie cardiovascolari,

celiachia, aumentata sensibilità al glutine, obesità. Coro Erisimo Zero è indicato per tutti coloro che devono combattere raucedine, afonia e disfonia, mal

di gola, faringiti, tosse, avendo necessità di tenere sotto controllo la glicemia e il peso, o dovendo escludere dalla dieta il glutine. Coro Erisimo Zero 24 in compresse orosolubili è in vendita in farmacia e sul sito.

La pianta medicinale che ne fornisce la materia prima appartiene alla famiglia delle crucifere e i suoi componenti sono solforati, glucosinati, mucillagini, flavonoidi attivi sulla mucosa orofaringea e sul tono della voce. E’ perciò la pianta di elezione per molte problematiche della voce e della gola quali raucedine, afonie,

faringiti, laringiti, tosse, ecc. e per una buona manutenzione dell’apparato vocale.