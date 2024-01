Gossip Girl, Chuck Bass si sposa: la proposta di matrimonio di Ed Westwick ad Amy Jackson

Chuck Bass si sposa. E Blair Waldorf non c'entra nulla. Non è in programma un nuovo reboot di Gossip Girl nè è prevista una reunion particolare dei protagonisti. Peccato, potrebbero commentare alcuni fan. Per fortuna, farebbero da contraltare altri.

A sposarsi è Ed Westwick, l'attore che è diventato di fatto famoso proprio per l'interpretazione del personaggio di Chuck Bass in una delle serie tv più popolari e seguite del primo decennio degli anni Duemila. La futura sposa, però, non è Leighton Meester, ovvero l’attrice che ha interpretato il ruolo di Blair Waldorf all’interno della serie tv.

L'annuncio è arrivato dallo stesso Ed Westwick attraverso il proprio profilo Instagram con una serie di foto che lo ritraggono sulla neve di Gstaad in Svizzera felice e sorridente insieme alla fidanzata Amy Jackson. E in una di queste foto eccolo inginocchiato su una sorta di ponte tibetano mentre fa la proposta di matrimonio.

E il commento, semplice ed essenziale quanto fondamentale, della ragazza: "Hell Yes". Chi è la futura moglie di Ed Westwick? Amy Jackson è un'attrice e modella britannica nata nel 1992 conosciuta tanto per i suoi servizi fotografici e per la vittoria di numerosi concorsi di bellezza quanto per l'impegno nel cinema indiano.