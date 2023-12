È tornato Jamie Foxx: "Ho nuovo rispetto per l’arte e la vita"

Jamie Foxx è tornato. Per la prima volta sul tappeto rosso, dopo che un ricovero d’urgenza in aprile lo ha allontanato dalla ribalta e dal set, l’attore ha raccolto la commossa standing ovation di colleghi e critici, riuniti al Fairmont hotel di Los Angeles per rendere omaggio agli artisti neri, latini e asiatici di cinema e tv. "È pazzesco, non avrei potuto farlo sei mesi fa, non potevo proprio camminare", ha esordito sul palco della Critics Choice Celebration. Foxx ha avuto il Vanguard Award per la sua interpretazione nel legal drama The Burial, in cui a fianco di Tommy Lee Jones racconta un caso giudiziario nell’America degli anni ‘90, tra ingiustizie e razzismo. "Ho visto il tunnel, ma non c’era la luce in fondo – ha continuato il 55enne premio Oscar nel 2005 nei panni di Ray Charles – Ora ho un nuovo rispetto per la vita e per la mia arte".