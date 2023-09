Bianca Berlinguer debutta su Rete 4, ma ‘È sempre Carta Bianca’

Roma, 5 settembre 2023 – Di azzurro vestita, perle alle orecchie, il suo classico caschetto, gli occhi brillanti non si sa per l’emozione o per i riflettori. Per Bianca Berlinguer il debutto della nuova versione del suo ‘È sempre Carta Bianca’ è innanzitutto un ricordo sincero e affettuoso per la Rai e per i suoi lavoratori ma anche un’amministrazione e del fatto che “solo Mediaset ci ha garantito la possibilità di fare Carta Bianca come volevamo”. “Anche io mi sento un po’ strana, come forse mi vedrete anche voi al di là del video ma sono sempre la stessa”, aggiunge.

Bianca Berlinguer si fa affiancare dall’'amico del cuore' Mauro Corona con il quale ormai ha stabilito un rapporto quasi osmotico, tanto che lui la chiama “la mia Bianchina” o “la mia don chisciotta”. Parlano dell’orso Amarena, della capretta uccisa ad Anagni in attesa di ospiti come Giuseppe Conte, Alessandro Cecchi Paone, Debora Serracchiani e un plotone di giornalisti.

Bianca sembra a suo agio, ride delle battute di Corona, non sembra la versione di Barbara d’Urso 2.0 con luci sparate e calze sul video. All’apparenza sembra la stessa versione di Carta Bianca made in Rai. Vedremo se Bianca saprà tenere fede a se stessa e alla sua innegabile professionalità.