Pomeriggio 5: ecco gli ascolti della prima puntata con Myrta Merlino

Roma, 5 settembre 2023 – In onda ieri, 4 settembre 2023, la prima puntata della nuova era di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino ha portato a casa i primi “buoni” ascolti. Ecco com’è andata. La giornalista dopo i saluti al pubblico ha fatto il suo omaggio “alla donna che prima di lei per 15 anni ha condotto con successo la trasmissione: Barbara D'Urso”. La cronaca nera, la violenza sulle donne con i recentissimi orrori di Caivano e Palermo sono stati il filone principale della trasmissione.

C'era molta attesa per questa ripartenza del programma senza D’Urso e oggi gli occhi sono puntati sui dati Auditel. Merlino al timone del contenitore pomeridiano di Canale 5 con il suo format sull’attualità, davanti a un pubblico che per 15 anni è stato abituato ad un programma trash, ha fatto meglio della prima puntata dell’anno scorso. Non solo.

I dati Auditel

Ecco gli ascolti tv di ieri del nuovo Pomeriggio Cinque al suo esordio con Myrta Merlino: la prima puntata ha visto incollati al televisore 1.633.000 spettatori con il 21.37% di share. Nel dettaglio: nella prima parte in onda dalle 16.55 alle 17.44, sono 1.572.000 gli spettatori con il 19.33% di share. Nella seconda parte in onda dalle 17.48 alle 18.25 (Saluti: 1.482.000 – 16.57%). Nel 2022 il debutto di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso segnò un dato di 1.397.000 spettatori con il 18.7% di share, nella presentazione in onda dalle 17.26 alle 17.43, e 1.318.000 spettatori con il 17% di share dalle 17.46 alle 18.26.

Sfida tra reti tv

La nuova edizione di Pomeriggio Cinque, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 16.55 alle 18.45, è partita con diverse novità. Oltre alla nuova conduttrice, c'è uno studio completamente rivisitato, questa volta a Roma e il pubblico è tornato in sala. Lasciate le polemiche estive alle spalle ora la sfida pomeridiana per Merlino sarà tra reti: con Estate in Diretta in onda su Rai1, dove alla guida ancora per una settimana ci saranno Nunzia De Giorolamo e Gianluca Semprini. Mentre dalla prossima settimana torna La Vita in Diretta con Alberto Matano.

Intanto, ieri, la prima puntata d'esordio di Pomeriggio Cinque, ha superato l’Estate in diretta che ha raccolto 1.364.000 spettatori con il 16.24% di share (la presentazione dalle 17.14 alle 17.46: ha registrato 1.083.000 spettatori con il 14.23% di share), dati in calo rispetto a venerdì scorso, quando il programma aveva registrato 1.524.000 spettatori con il 18.4% di share.