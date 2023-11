Disegni, dipinti e cartoni di Funi

La Galleria Mirco Cattai di Milano (via Manzoni 12) fino al 30 novembre ospita l’omaggio ’Achille Funi: ’900 classico e rinascimentale’ che comprende dipinti a olio come la monumentale ’Venere Latina’, cartoni per affreschi come quelli per la chiesa milanese di San Giorgio a Palazzo del1931 e la smisurata tavola ’Il Parnaso’ (foto).