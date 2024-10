Diretto nel 1982 da Sydney Pollack, il film Tootsie vede Dustin Hoffman, attore in difficoltà, fingersi un’attrice per ottenere un ruolo in una soap opera tv. Costato 21 milioni di dollari, il film incassò solo in Nord America oltre 177 milioni di dollari; ebbe 10 nomination e Jessica Lange (la collega di cui Hoffman si innamora) vinse l’Oscar da migliore non protagonista.