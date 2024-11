Dettagli raffinati e piatti iconici

Firenze è bellezza e arte rinascimentale, una città patrimonio della cultura globale. Un’espressione artistica, con i dettagli raffinati dell’home décor, che non mancano al Café Ginori at The St. Regis Florence. Proprio in questa eccezionale location, gli ospiti sono catapultati in un regno di allegria italiana dove emergono gli straordinari pezzi della collezione ’Domus’ di Ginori. Dalla carta da parati Oriente Italiano ai tessuti ricamati su cuscini e sedie, ogni elemento di Café Ginori riflette l’impegno di St. Regis nel fondere il lusso e l’eleganza con l’artigianato artistico. Per non parlare della presentazione dei piatti, pensati per deliziare e sorprendere, offrendo un viaggio multisensoriale attraverso un’esperienza culinaria di lusso dinamica e inaspettata, con oltre 25 piatti iconici della cucina italiana rivisitati in chiave moderna.