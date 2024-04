Danza, libri e incontri per la Capitale della cultura

Capitale italiana della cultura 2024, Pesaro, anche in aprile, è teatro di un ricco calendario di eventi. Danza e moto alla ribalta il 7 aprile. Al Teatro Rossini, la compagnia spagnola di danza La Veronal porta in scena ’La Pasionaria’, mentre in piazza del Popolo, inaugura la mostra ’Cento anni di storia a due ruote’ per l’ASI Moto Day, raduno di moto storiche che si tiene in città. Presentazioni di libri e incontri con l’autore animano ’Incontri Capitali’: Walter Veltroni, il 9 aprile, presenta ’La Condanna’; Maura Gancitano, l’11 aprile, terrà la lectio magistralis ’La tecnologia come pharmacon’; Nathania Zevi, giornalista Rai, proporrà il 12 aprile il saggio ’Israele è il nemico ideale?’.

Ferruccio De Bortoli e Nando Pagnoncelli, rispettivamente il 15 e il 18 aprile, parleranno di ’Naturale e artificiale, vero e falso: comunicazione pubblica ed evoluzione tecnologica, costume e regole’ e di ’Importanza dell’opinione pubblica, nell’evoluzione (o trasformazione) della città’; Serena Bortone, il 29 aprile, svelerà il suo romanzo ’A te vicino così dolce’; e Sandra Mazzoli, il 30 aprile, affronterà il tema ’Microbioni e microbiota nell’evoluzione umana’. ’Andar per erbe’ è, invece, l’incontro green, il 14 aprile, proposto da ’Botanica in biblioteca’. Infine la musica. Il 9 aprile al Teatro Rossini si terrà il concerto sinfonico corale ’… a Raffaello’.