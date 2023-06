Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri si sono lasciati. Cosa è successo? Il tritacarne social

Roma, 9 giugno 2023 – Sembrava una coppia inossidabile. Un amore a prova di tutto: con lui famosissimo che – nonostante i furori e le lusinghe delle fan di tutto il mondo – aveva scelto di restare con la sua ragazza di sempre.

La storia d’amore

Perché si erano conosciuti nella loro Roma quando il successo era lontano, e hanno continuato a essere uniti anche dopo l’esplosione dei Maneskin, rendendo pubblica la relazione non subito ma solo nel 2021, svelando che era in corso dal 2017.

Il bacio galeotto finito su TikTok

Ma adesso Damiano David, 24 anni, frontman dei Maneskin, e Giorgia Soleri, 27 anni, modella e attivista, non stanno più insieme.

La notizia è deflagrata ieri grazie a un video circolato su TikTokl nel quale si vede Damiano dare un lungo bacio appassionato, in discoteca, a una ragazza, Martina Taglienti, modella 22enne amica intima della Maneskin Victoria.

La bufera social

Immediata la tempesta di commenti e accuse sui social. Giorgia ha tolto il “segui“ dal profilo Instagram di David (e, pare, dei membri della band), lui si è visto costretto a una dichiarazione che ha pubblicato proprio su Ig: "Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era così che volevamo gestire questa situazione. Io e Giorgia ci siamo lasciati da qualche giorno, quindi non ci sono tradimenti di nessun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento".

Chi è Giorgia

Finisce così – in diretta nel tritacarne social – la favola bella del rocker sex symbol ammirato e amato da bambine e signore di ogni età in tutto il mondo, e della ragazza impegnata nella lotta per il riconoscimento delle malattie rare e nell’attivismo femminista. Sempre insieme, sempre l’uno al fianco dell’altra, che si trattasse di una conferenza in Parlamento – con Damiano che sosteneva le iniziative sociali di Giorgia –, della presentazione del libro di poesie di lei o dei concerti dei Maneskin a Los Angeles o a New York. Finisce così, sotto l’occhio indiscreto di un telefonino che ha filmato un bacio inaspettato.

I sospetti

Il gossip, come è naturale in questi casi, infuria. E salta fuori che da tempo giravano sospetti che la relazione tra i due non fosse proprio come appariva, sospetti alimentati ad esempio da Alessandro Rosica (su Instagram Investigatoresocialofficial; fu lui a suo tempo a svelare la liaison-messinscena di Diletta Leotta e Can Yaman) che scrive: "Parlo da anni della finta relazione di Damiano e Giorgia. Fa così comodo averli insieme per business?". Parole fin troppo impietose. Ma che qualcosa stesse scricchiolando nella coppia era comunque stato notato dai fan. Con Giorgia che dall’anonimato, grazie al fidanzato iperfamoso (ma senza farsi mancare, sembra, qualche screzio con Vic), diventa icona delle malattie rare (soffre di vulvodinia), scrive libri, si trasforma in personaggio tv con Pechino Express , lancia una sua linea di make-up. Con Damiano che – in un video di pochissimi giorni fa – mostra segni di insofferenza perché lei sta filmando una storia in diretta con il cellulare mentre lui cerca di fare manovra con l’auto.

La canzone di Damiano per Giorgia

A ogni fine tour, tornando al fianco di Giorgia, Damiano non sembrava più un superdivo spaziale ma un ragazzo come tanti, semplice e innamorato. Per un bel po’ di tempo questo loro grande giovane amore, durato 7 anni, ci ha fatto sognare: i tanti dolori di lei, la tenerezza con cui lui si è sempre mostrato pronto a curarli. E, su tutto, quella canzone, una delle più belle della band, che Damiano ha scritto per Giorgia e per nessun’altra: "Coraline bella come il sole / Guerriera dal cuore zelante / Capelli come rose rosse / ... Se senti campane cantare / Vedrai Coraline che piange / Che prende il dolore degli altri / E poi lo porta dentro lei...". Peccato. Resta il fatto che il successo può essere un’arma seducente e pericolosa. Soprattutto se si è tanto giovani e le sirene ammaliatrici non tacciono un secondo.