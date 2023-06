Chi è Martina Taglienti, la nuova fiamma di Damiano David

Porte girevoli nel cuore di Damiano David? A giudicare dai video che circolano sul web potrebbe anche sembrare, ma spesso la realtà è più complessa di quanto un semplice video possa mostrare. Il cantante dei Maneskin è uscito allo scoperto pubblicando una story su Instagram nella quale ha annunciato la fine della sua relazione con Giorgia Soleri.

Una relazione che durava del 2017 e che ha visto i due essere un po' quasi dei simboli rock, una coppia che stava resistendo anche alla ribalta di paillettes, lustrini e tentazioni ad ogni angolo del globo terracqueo. E invece così non è stato: Giorgia Soleri e Damiano David si solo lasciati dopo sei anni d'amore.

Una dichiarazione pubblica che si è resa necessaria all'indomani della diffusione sui social network di un video che ritrae il cantante romano mentre bacia una ragazza che non è di certo Giorgia Soleri. A proposito, chi è la ragazza baciata da Damiano David in una discoteca di Formentera? Risalire al suo nome è facile, anche perché da tempo si fa vedere insieme ai Maneskin: è la ventiduenne Martina Taglienti, modella per grandi marchi come Luna Passos ovvero la nuova fiamma della bassista Victoria De Angelis.

Da diverso tempo tanto Martina Taglienti quanto Luna Passos fanno parte della crew dei Maneskin e quindi non è escluso che la liaison con il frontman della rock band romana possa essere nata diverso tempo fa. Quindi quando ancora Damiano David e Giorgia Soleri stavano ancora insieme. Anche perché le foto insieme ad altri esponenti della band – o con loro commenti – non appartengono solo agli ultimi giorni. Sarà vero amore fra Martina Taglienti e Damiano David? Impossibile dirlo adesso, chi vivrà – e li seguirà – vedrà.