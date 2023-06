Maneskin, Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati: chi è la ragazza che ha baciato il cantante

Damiano David e Giorgia Soleri si sono lasciati? La story pubblicata oggi dal cantante dei Maneskin non lascerebbe spazio a dubbi. Così come non ne lasciava il video che immortalava il frontman della rock band romana in discoteca a Formentera – il gruppo musicale era in Spagna per partecipare al Primavera Festival - avvinghiato a un'altra ragazza. Video che ha subito fatto il giro del web e che ha fatto sorgere numerosi dubbi fra i fan. Che hanno quindi puntato il dito accusando il frontman di tradimento nei confronti della fidanzata Giorgia, che nel frattempo era in giro per l’Italia per la promozione di alcuni prodotti di make up.

Chi è la ragazza protagonista del bacio con Damiano David a Formentera? C’è chi ha sostenuto che potesse essere Luna Passos, nuova fiamma della bassista Victoria De Angelis. In realtà sarebbe Martina Taglienti, modella proprio come la Passos e come lei da diverso tempo parte della crew dei Maneskin.

"Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci ormai da qualche giorno e quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo": la dichiarazione che Damiano David affida a una story sul proprio profilo Instagram è chiara. Il cantante è stato il primo dei due ad uscire allo scoperto, mentre la ormai ex compagna ha pubblicato per ora soltanto immagini di lavoro. Da brava utente dei social network, però, ha smesso di seguire su Instagram tutti i componenti della band.

Sin dal 2017, anno della partecipazione dei Maneskin a X Factor e quindi dell'inizio di fatto della loro carriera con il secondo posto conquistato nel talent show dietro Lorenzo Licitra, Damiano David e Giorgia Soleri erano sotto i riflettori. Peraltro il successo della band è combaciato con lo sviluppo della storia fra i due. Che di fatto sono sempre stati alla ribalta. Eppure la notorietà non sembrava aver dato loro fastidio. Anzi, Giorgia Soleri sembra averne tratto decisamente beneficio - la partecipazione all'ultima edizione di Pechino Express in coppia con Federippi ne è un esempio -, vista anche l'eco mediatica che hanno potuto avere in questo modo le battaglie di cui si è fatta portatrice.

Tuttavia era stata la stessa Soleri in diverse occasioni nel corso degli ultimi anni a ribadire di non voler essere identificata solo come "la fidanzata di Damiano dei Maneskin". Dopo la rottura con il fidanzato, la ragazza potrà finalmente dimostrare di saper camminare con le proprie gambe.