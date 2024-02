Crociere in Africa, Asia. Caraibi e Sud America. Le nuove rotte NCL

Norwegian Cruise Line (NCL), l’innovatore nel settore dei viaggi crocieristici a livello globale con 57 anni di storia caratterizzata da primati e successi, ha rivelato i nuovi itinerari per l’autunno e l’inverno 2025/26. Sulla scia del successo e dei traguardi raggiunti negli anni precedenti, la compagnia ha riscontrato un numero consistente di vendite alla fine del 2023. "L’alto numero di prenotazioni è un indicatore positivo di cosa aspettarsi nel nuovo anno per la stagione di punta, quando molti dei nostri ospiti prenotano la vacanza con noi", ha dichiarato David J. Herrera, presidente di Norwegian Cruise Line. "Negli ultimi anni – ha proseguito David J. Herrera – abbiamo iniziato a offrire opzioni per viaggi più lunghi e differenziati e questa tendenza positiva conferma quanto i nostri ospiti apprezzino le nostre offerte e non vedano l’ora di esplorare il mondo insieme a noi".

NCL ha un numero molto ampio di destinazioni tra cui scegliere: approda in 450 destinazioni nel mondo che comprendono mete esotiche e ricche di porti in Africa, Asia, Sud America, Caraibi e molte altre. I viaggi sono pensati con cura e comprendono i più famosi e popolari porti, in base alla soddisfazione dei clienti e per esplorare mete nascoste ancora da scoprire. Gli itinerari di NCL offrono agli ospiti la migliore esperienza di crociera, dando loro la possibilità di immergersi in ogni destinazione e di svegliarsi in un luogo nuovo ogni giorno.

La nuova stagione di partenze comprende diverse navi che faranno debutto nelle nuove destinazioni, compresa la Norwegian Sun che salperà per la prima volta in diversi porti in Asia, come Kyoto (Kobe), in Giappone; la nuovissima Norwegian Viva salperà per la prima volta da Galveston, Texas per una serie di viaggi nei Caraibi; e molto altro ancora.